Полиция расстреляла резиновыми пулями протестующих в таджикском Хороге

В областном центре Горно-Бадахшанской области Таджикистана городе Хороге проходят акции протеста, участники требуют отставки местной власти после убийства местного жителя, полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, информирует Pamir Daily News.

В ноябре 2021 года в Хороге прошли протесты с требованием расследования гибели Гулбиддина Зиебекова и наказания виновных. Два дня назад недовольные ходом расследования граждане потребовали отставки чиновников, справедливого расследования ноябрьских событий и освобождения задержанных. Власти заявили, что считают требования незаконными и не будут их рассматривать, передает РИА «Новости».

Как пишет Pamir Daily News, против местных жителей, в основном молодежи, которые шли в центр города Хорог, чтобы провести митинг у здания областной администрации, был применен слезоточивый газ. По информации агентства, силовики ранили резиновыми пулями от трех до шести человек, и преградили дорогу протестующим. В городе слышна стрельба, отключен интернет.

Протестующие требуют также освобождения осужденных соотечественников, в частности депортированного из РФ бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева.

Ранее прокурор области Парвиз Орифзода, выступая на местном телевидении, обвинил местного авторитета Махмадбокира Махмадбокирова и заместителя председателя запрещенной в Таджикистане организации «Национальный альянс» Алима Шерзамонова в том, что они призывают народ к беспорядкам, и тем самым подрывают безопасность страны.

По данным областной прокуратуры, Зиебеков находился в розыске за захват заложников и был застрелен сотрудниками силовых структур во время задержания, оказав им вооруженное сопротивление. После этого в Хороге начался трехдневный несанкционированный митинг, в котором, по официальной информации Госкомитета нацбезопасности страны, получили ранения 12 сотрудников правоохранительных органов.

Протестующие разошлись после того, как комиссия, состоящая из представителей гражданского общества, согласилась с правительством. Условия соглашения заключались в том, чтобы правительство восстановило доступ к интернету в Бадахшане, не преследовало протестующих и привлекло к ответственности виновных в убийстве Зиебекова.

Напомним, депортированный из РФ боец ММА Чоршанбе Чоршанбиев, которого требуют освободить протестующие, был задержан в аэропорту Душанбе по прилету из Москвы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 189 и 307 Уголовного кодекса Таджикистана – «Возбуждение национальной расовой или религиозной вражды», а также «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя».

Останкинский суд принял решение о выдворении из РФ бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева за нарушение правил пребывания в стране. Он был задержан за видео с лихачествами в Лефортовском туннеле, после чего выяснилось, что уроженец Таджикистана ездил без прав и полиса ОСАГО.

На счету Чоршанбиева более ста нарушений ПДД и оскорбительные высказывания в адрес россиян.

—