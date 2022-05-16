Члены ЛДПР опасаются смены сексуальной ориентации партии, если её возглавит Леонид Слуцкий

Сразу несколько региональных групп ЛДПР подписали обращение

к Высшему совету партии с просьбой не допустить смены партийной ориентации.

Опасность этого они связывают с персоной Леонида Слуцкого, который 27 мая

возглавит ЛДПР.

В коллективном письме 14 региональных групп не

расшифровывается понятие «ориентация партии», однако политологи считают, что

речь идёт об очень конкретном предмете. Такой вывод делается, исходя из

аргументации, которую используют авторы письма.

«За месяц, который прошёл со дня смерти лидера партии

Владимира Вольфовича Жириновского, по всей стране отменено более трёхсот

вечерних партийных мероприятий, а на встречах в Варшавских банях, что не были

отменены, неоднократно замечали женщин», – говорится в письме.

То, что будущий председатель ЛДПР интересуется женщинами,

доподлинно известно как минимум с 2018 года, когда несколько журналисток

обвинили его в домогательствах. Внутрипартийная оппозиция полагает, что это

может изменить кадровую политику в партии и привести к краху карьер молодых и перспективных

региональных политиков.

«Люди сейчас растеряны. Партии почти тридцать лет, и все эти

годы для того, чтобы иметь продвижение по партийной лестнице, от человека

требовалась совершенно конкретная политическая и другая ориентация. Мы так и

строили свои карьеры. Но что будет при Слуцком, мы не знаем», – рассказал на

условиях анонимности член волгоградской структуры ЛДПР.

За прошедшие сутки под «Письмом 14 регионов» поставили

подписи члены ещё 11 региональных отделений партии.

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