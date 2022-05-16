Мнение: Выигрывает ли Россия информвойну, ссылки на источники и Фейсбук против исторической памяти

1. Наши неисправимые пессимисты захотят поспорить, но тем не менее. В Соединённых Штатах признали поражение Америки в информационной войне:

Западным странам следует проявлять большую креативность и инновационность действий в информационном пространстве, делая то, что «иногда бюрократии не могут делать», поскольку действия России представляют угрозу для США. Об этом заявила кандидат в послы США в Киеве Бриджит Бринк во время слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса по рассмотрению своей кандидатуры. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

У нее спросили, что должны делать власти США для большего противодействия России в «оправдании» происходящего на Украине. Сенатор Роб Портман сказал, что Москва и Пекин распространяют дезинформацию и тратят на эти цели «миллионы». По его словам, в информационном пространстве российская сторона превосходит Запад.

«Я согласна с вами. Нас превзошли и переиграли. <…> Мы должны сделать столько, сколько сможем. Это вызов. Дезинформация — это нечто, что широко распространено в Европе и других местах», — сказала Бринк.

Она выразила уверенность, что США следует прикладывать в этом деле больше усилий.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/627b7ad39a794784b1e3e866

США со своими евросателлитами стараются вовсю: я не припомню, чтобы накал их пропаганды был столь бешеным в любое другое время. Россию, русских и русскую культуру бомбят из всех информационных орудий, не считаясь ни с какими моральными и репутационными издержками.

Слова американки следует понимать в том смысле, что России всё же иногда удаётся пробить этот плотный информационный занавес. И действительно, правда – если ей не мешать – всегда пробьётся. Однако если постоянно лгать и создавать информационный шум, правду можно заглушить, заболтать, разбавить конспирологией и задвинуть на задний план. Для этого-то и нужно постоянно проявлять креативность, о которой говорит американская дипломатка.

2. Блогер fly_dream пишет о том, что следует проверять ссылки на источники и не доверять непроверенной информации:

https://olegmakarenko.ru/2418283.html?thread=856798059#t856798059

Я, как человек прошедший настоящий академический курс “искусства публичного выступления” всегда помню одну ошибку, которую как-то допустил во время обучения, и меня даже за неё “пороли” (дело было в Штатах, там публично не порют, конечно, как у нас, но всё же). В общем… один из главных пунктов этого самого “искусства” звучит так: “Ваше личное мнение никого не интересует, если не будет подкреплено мнением экспертов (здесь же, заключением проверяющей комиссии, результатами расследования и тд)”. При этом, ни в коем случае нельзя ссылаться на “неназванные источники”, просто каких-то там “экспертов”, “учёных” без указания имён, и их… хотя бы должностей в каких-нибудь НИИ (если речь об учёных). Самопровозглашённые эксперты — тоже “фтопку”.

Самое забавное, что, насколько я понимаю, больше всего этим грешат всякие оппозиционные СМИ. Есть, скажем, одно местечко, куда я время от времени по работе приезжаю, и на проходной скучающий охранник слушает… ну какие-то свои эти “орущие головы” по телефону. Я не знаю, что там за передачи, где он их берёт, но явно самопровозглашённые эксперты высказывают свои мнения о происходящем. Я пока товар перетаскаю, обрывками слышу это дело — они просто безапелляционно могут заявить, мол, в стране 82 миллиона человек живут за чертой бедности. Или, там, американцы ввели новые санкции и этого ждала вся мировая прогрессивная общественность! Откуда они берут эти цифры, откуда у них данные о некоей “прогрессивной общественности?” А прост ©.

Каждый раз вспоминаю Южный Парк:

– В городе происходят массовые грабежи, изнасилования, вандализм, разбой и даже уже были первые случаи каннибализма!!!

– Ого, вы всё это видели своими глазами?

– Нет, мы ничего такого не видели, но вот, просто хотим вам об этом сообщить.

– По прогнозам экспертов, ожидаемое количество жертв, составит 700 миллиардов человек. Если учесть, что население города всего 40 тысяч — город обречён!!!

При этом, если я, опять же, правильно понимаю, те, кого принято считать этой пресловутой “пятой колонной” — их запоем слушают, и берут их слова на веру.

И ещё один момент, уже у журналистов-сенсационников. У нас в авиа-тусовке есть правило. Когда происходит авиа-катастрофа, НЕ ДЕЛАТЬ НИКАКИХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ о причинах случившегося. Ибо это норма современности, когда падает самолёт, в авиа-сообществе создаётся тема о катастрофе, и её читают, скажем, 80 участников сообщества и 3000 гостей. Обожглись уже, с этим Суперджетом, который упал в Индонезии, какой-нибудь флайт-симмер “Васян” высказал предположение о произошедшем, и через час на всех информационных порталах появилась его цитата с сылкой на неназванного авиационного эксперта.

3. С воспоминаниями о войне борется не только Эппл, но и Фейсбук. Читатели пишут, что Фейсбук удаляет из раздела воспоминаний «имена и звания воевавших дедушек, фотографии, песню Высоцкого «Звёзды»»:

https://olegmakarenko.ru/2418283.html?thread=856781675#t856781675

Что же, это теперь общая политика американских платформ. Они пытаются отменить не только современную Россию, но и всю русскую историю.