Мнение: Письма киргизского путешественника

Ну и до кучи – мой старый отчет о Киргизии, тогда еще вполне мирной, из еще “акаевских времен”. Письмо другу! (реально было письмо, я его оттуда и написал)

“… Вот и я, Ваш пропавший на Востоке забытый приятель. Наконец, объявился – дабы доложить Вам о своих похождениях и странствиях! Есть, есть что рассказать!

А меня тут, натурально, в Киргизию занесло!

В Киргизии (они, правда, теперь называют себя Кыргызстан – вот так, непременно через два «ы») 7 районов и сама столица, так вот в пяти я был! Причем расстояния немаленькие: мы тут прикинули, что покрыли за последние пару недель что-то порядка 4 тыс. км! Из них, правда, 2 тыс. на самолете (1000 км туда, 1000 обратно). А озеро Иссык-Куль мы так просто объехали по периметру – больше 800 км.

Причем ездил я, что особенно пикантно, как почти что Ваш коллега – то есть проводил с туземцами фокус-группы. Тряхнул стариной, вспомнил хорошо забытое… Да и есть ли лучший способ узнать чужой народ, нежели чем провести с ним серию фокус-групп?!

Расскажу Вам о «Юге». Вся Киргизия и географически, и, так сказать, социально-политически поделена на «Юг» и «Север». И там, и там преобладающее население – киргизы, но «южные» довольно сильно отличаются от «северных». Бишкек (б. Фрунзе) расположен на Севере страны, и сам действующий президент Акаев – тоже из «северных». «Север» тяготеет к Казахстану, а «Юг» – к Узбекистану. Киргизия ведь, по сути, зажата между этими двумя гораздо более населенными республиками бывшего СССР. А с юго-востока еще подпирает Китай…

«Северные» и «южные» всегда скрыто соперничали. Южане более многочисленны, и они претендуют на ведущие роли, однако в последние 15 лет у них пока выходит облом – царит клан Акаева. При этом южная часть Киргизии находится по другую сторону Хребта и захватывает часть Ферганской долины. То есть это – равнина, довольно плодородные земли, и потому южные киргизы – это земледельцы, крестьяне.

А «Север» по другую сторону хребта, тут местность гористая, главная отрасль – животноводство. Ну и, конечно, тут расположено и главное богатство – Озеро. Северные киргизы – кочевники.

Кстати, известно ли Вам, о мудрейший Алексей ибн-Владимыч, что, оказывается, киргизы и казахи – чрезвычайно близкие народы? Я не знал. Некоторые даже считают их вообще одним народом, просто некогда часть перевалила через горы и ушла в степи (стала казахами), а другая осталась за перевалом… Во всяком случае, как они уверяют, их языки очень похожи, только киргизский – более грубый, а казахский – более мягкий. Например, киргизы называют город Чимкент (как и мы привыкли), а казахи – Шимкент. И везде, где у киргизов «ч», у казахов – «ш».

А в 20-30 годы прошлого века, оказывается, «Киргизией» назывался как раз современный Казахстан, а нынешняя Киргизия называлась «Кара-Киргизская АССР» (т.е. «Черная Киргизия»).

Бишкек, кстати, довольно большой город – в нем почти миллион жителей. А вообще в Киргизии сейчас – 5 миллионов населения. Эти демографические подсчеты меня тут даже поставили в тупик. Я анализировал состав избирательных округов, чисто автоматически отметил, что в среднем в округе – 32-33 тыс. избирателей. А всего округов – 75. Что-то мне показалось странным… Я решил посчитать общее количество избирателей, умножил 33 тыс. на 75 – получилось примерно 2,5 млн…

И обалдел. Я ж точно вроде помнил, что ВСЕГО жителей – 5 млн. Как же так? Стал уточнять – оказалось, правда: пять миллионов. Я все равно долго поверить не мог. Это ж выходит, что в стране ровно ПОЛОВИНА населения – моложе 18 лет! Каждый второй!

Но потом оказалось, что все ЕЩЕ круче. Тут у них право голосовать-то не с 18, а с 16 лет. Каково? Полстраны – моложе 16-ти. Как она еще стоит – не пойму…

Нам, из России, такого не понять. У нас-то ведь все, почитай, наоборот: вон, в Москве чуть не 40% пенсионеров. Да и по стране картина почти такая же. Т.е. у нас почти каждый второй – в возрасте ЗА 55 лет. А тут, в Азии, картина практически зеркальная.

Вот это рождаемость! Потом, кстати, на фокус-группах я мог и сам убедиться: мне ж любопытно, да и для дела надо. Спрашиваю – а сколько у вас обычно детей в семье? Они говорят – сейчас уже мало, 4-5… Но меньше 4-х, говорят, вообще не бывает. Это как-то даже и невероятно. А другая жалуется: вот, проблемы у нас с безработицей; у меня, мол, из 9 (!) детей только двое работают…

Потом мне еще рассказали о такой особенности: оказывается, тут крайне редко случаются осложнения при родах. Якобы таз у среднеазиатских женщин так удачно устроен, что они чрезвычайно легко разрешаются от бремени. О как!

Тут уж я вспомнил не раз читанные выкладки демографов, уверявших, что весь прирост населения в СССР начиная с 70-х годов достигался в основном за счет среднеазиатских республик… Да уж, с такой скоростью размножения…

А люди здесь, особенно пожилые, все сокрушались в разговорах со мной: «Охо-хо, сейчас у нас даже вот рождаемость падает! Вот до чего подлец Акаев страну довел! Многие женщины даже уже задумываются – а на что мы будем содержать наших детей?» «Черт возьми! – думаю я в это время, – а раньше-то что ж они об этом не задумывались?!»

К тому же, судя по недавней сводке местного Комитета по статистике, старики зря расстраиваются: в 2004 году рождаемость в республике даже слегка ещё выросла, правда, очень ненамного.

Так вот, о Юге. Летели мы в Ош. Ош – это город в полмиллиона жителей, который почти официально считается «южной столицей» КР (Киргизской Республики, это принятое здесь сокращение). А еще Ош – общепризнанный мировой «перевалочный пункт» наркотрафика, своего рода центр, где сходятся «караванные пути» из Афганистана (через Таджикистан), чтобы идти дальше – в Европу. Оттуда дорога в Бишкек, потом – в Алма-Ату, а дальше уже – к нам… Далее, как говорится, «везде».

Они тут, что называется, «на голубом глазу» считают, что Ош – один из самых древних городов МИРА. Даже год или два назад с большой помпой отметили 3000 лет со дня основания… Каково, Алексей Владимыч?! 3 тысячи лет! Куда там нашей Москве с ее жалкими 850-ю. Если им верить – греки, мол, еще только сочиняли «Илиаду», а тут (за пределами древней Скифии) уже якобы вовсю торговали героином и коноплей!

Правда, когда я робко попросил показать мне какое-нибудь ДРЕВНЕЕ здание, на меня посмотрели странно и сказали, что древних зданий тут нет. Они, мол, разрушаются – откуда ж им быть? Т.е. не то что первого тысячелетия до н.э., но даже и 18 века НАШЕЙ эры ничего нет. Вот такая старина…

Зато есть район новостроек, который так и называется – «Ош-3000». В честь праздника…

Из древностей, правда, там с гордостью демонстрируют т.н. «Гору Сулеймана». Это такой полухолм, полускала прямо посреди города, куда летом водят экскурсии. Можно по извилистой лестнице подняться метров на 100-150, и оттуда открывается действительно классный вид на город… Жалко, у меня тогда с собой фотоаппарата не было.

А по дороге, примерно на полпути к вершине, какой-то полуоборванный местный дервиш стал к нам приставать и показывать на малозаметную дыру в скале, похожую на нору. Я сначала подумал – денег просит. Типа нищий. Но оказалось, что он тут работает кем-то вроде хранителя знаменитой «пещеры Сулеймана», и дыра в скале – это та самая пещера и есть. И тут же предложил нам в нее залезть самим.

Я пока раздумывал – зима ведь, еще испачкаешься! – он туда полез, а Серега уже полез следом. Просто какая-то «нора Кролика» из «Алисы»! Влезть туда можно было только на коленках – такая она была тесная – но, к счастью, неглубокая. К концу она немного расширялась. Там не было ни воды, ни грязи – только такой, будто отполированный гранит, типа как в метро. Или, может, застывшая лава… Вода, наверно, выдолбила, еще в прежние геологические эпохи.

В глубине пещеры «гид» нам показал два небольших углубления в граните – по его словам, они идеально подходили под форму коленок человека, павшего ниц. Тут же он пояснил, что если стать коленками прямо в эти углубления, то окажешься лицом не к глухой стене пещеры (как сдуру можно было бы предположить), а непосредственно к Мекке – то есть туда, куда и должен быть направлен мусульманин во время молитвы. Более того: дальше дервиш указал на еще два странных углубления в граните, которые, оказывается, предназначались для рук молящегося; а еще дальше оказалось углубление и для головы! Гид во все эти «пазы» с энтузиазмом залез – и оказался в классической позе молящегося мусульманина, головой вниз.

Кроме этих «пазов», никаких других «удобств» в пещере не было. Вот здесь, якобы, и провел свои последние годы знаменитый Сулейман – один из немногих мусульманских святых. Очень вроде бы почитаемый в исламе. Сулейман-ибн-Дауд. Хоттабыч его не раз упоминал.

Или, в переводе на «наш» язык – Соломон, сын Давида. Библейский персонаж, который также упоминается и в Коране. Тот самый «мудрый царь Соломон». Ребята из Оша почему-то решили, что ТОТ САМЫЙ Соломон под конец жизни разочаровался в евреях, ушел в горы, шел хрен знает сколько от Средиземного моря до Киргизии (как Пржевальский, только с другой стороны) и, наконец, на этой горе стал святым отшельником – прямо в этой пещере! Пещера, признаю, знатная – такую в откровенном граните, думаю, сейчас и динамитом не выдолбить. Явно божественного происхождения.

Киргизы, однако, так и не заметили неувязку: если Ошу и впрямь 3 тыс. лет, а гора стоит аккурат посреди города – с чего бы Соломону в таком людном месте подаваться в отшельники? Но я дервиша об этом спрашивать не стал.

Вся Ошская область (и вообще весь Юг Киргизии) раньше входили в знаменитое Кокандское ханство. Только сам Коканд теперь за границей – на территории современного Таджикистана. Хан, говорят, был крут немеряно – поэтому южные киргизы считаются (своими северными собратьями) народом малость забитым, с очень развитым чинопочитанием. Конечно, пока северные по горам скакали, южные веками тут на хана спину гнули! Зато южные считаются более хитрыми и коварными, чем северные.

На Юге много узбеков. Узбеков, оказывается, вообще много: их в самом Узбекистане – 25 млн. (в 5 раз больше, чем киргизов). Но те узбеки, которые живут в Киргизии, в «свой» Узбекистан совсем не рвутся! Они обожают Акаева и терпеть не могут Каримова – нынешнего Главу Узбекистана. Акаев в свое время сделал очень правильный ход – он раздал всю землю в частную собственность, упразднив к чертям все колхозы с совхозами (у нас, кстати, этого до сих пор не сделано).

Каримов, по сути, сохраняет в Узбекистане такой восточный «полу-социализм», землю он никому не раздавал, колхозы сохранил. Одно время он вообще считал, что должен быть самым главным в Средней Азии, и все норовил подмять под себя и Киргизию, и таджиков, и даже казахов. Очень оказался наглый малый. Бывший боксер. На Россию он почти все 90-е вообще плевал, в СНГ состоял чисто формально.

Кстати, КР – ЕДИНСТВЕННАЯ республика в Средней Азии, где русский официально признан в качестве второго государственного языка. В Узбекистане Каримов давно уже не только повывел русский отовсюду, но даже алфавит узбекский перевел на латиницу!

В Узбекистане колхозники получают что-то порядка 100 рублей в месяц (в пересчете), землю им не дают, и потому они охотно сбегают в КР. Сами киргизы ездят на заработки в Казахстан и Россию, а узбеки – с той же целью в Киргизию. Этот факт на ФГ радостно подтверждают и узбеки, и киргизы.

Каримов в последнее время присмирел – когда ваххабиты стали его там взрывать постоянно, а он не знает, что с ними делать. А уж совсем с него сошла спесь, когда отряды главного узбекского оппозиционера Намангани захватили г. Баткен (на самой границе с РУ) и заявили, что будут прорываться в Узбекистан, чтобы поднять там восстание. Дело было в 2001 году.

Для киргизов проблема была в том, что Баткен – это их город. И потому они чуть не полгода воевали с узбекскими повстанцами в предгорьях своей Баткенской области. В итоге всех разгромили. Мы в этот Баткен тоже должны были заехать…

А пока нас в Оше гостеприимные хозяева стали угощать пловом! Я, надо сказать, наелся тут плова во всех видах! И не жалею – потому что плов обожаю с детства. Но нас уверяли, что ОШСКИЙ ПЛОВ – это что-то, мол, сами узбеки говорят: «наш плов – туфта, единственное место, где делают настоящий плов – это Ош!» (понятно, это так местные говорят; буду в Ташкенте, уточню, так ли это). Дело тут не только в способе приготовления, но и в использовании какого-то особенного местного ТЕМНОГО риса.

Честно говоря, каких-то особенных отличий от плова, например, в Бишкеке я не заметил, но вкусно было – как всегда!

Интересная местная особенность – очень много мяса в еде. Мой приятель Сергей так вообще на пятый день пребывания заявил, что здесь ему за неделю скармливают столько мяса, сколько дома он и за полгода не съедает. Видимо, сказывается тот факт, что киргизы – все ж кочевники и ЖИВОТНОВОДЫ.

Есть примечательное отличие от кавказской кухни: тут предпочитают мясо ВАРИТЬ, а не жарить на открытом огне. Шашлыки здесь – редкость.

И очень популярна шутка: «по потреблению мяса мы, киргизы – на втором месте в мире!» Я, когда в первый раз ее услышал, спросил, не подозревая подвоха: «А на первом месте кто – казахи?» И мне, смеясь, ответили: «Нет, волки!»

И вторая забавная деталь, относящаяся к еде: явное, хотя, наверно, даже несознаваемое пренебрежение десертом и вообще сладостями! Такое ощущение, что киргизы вообще не знают, что это такое. На самых пышных застольях сладкого вообще не подают (исключение – Иссык-Куль).

Дело не в пренебрежении гостями, а, видимо, в убеждении, что лучшая «сладость» – это ЕЩЕ один кусок мяса!  Я сначала думал как-то протестовать по этому поводу (и, если б я стал поднимать вопрос, нам бы, конечно, сладкое нашли бы), а потом решил, что оно и к лучшему: похудеешь быстрей! Мясо – это ж, блин, БЕЛОК!..

UPD. Да, фигурирующий в письме некий “Сергей” – это нынешний, хе-хе, “известный политолог” Сергей Михеев. На фото – он. Главный российский “ястреб”.