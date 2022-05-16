 

Мнение: Никогда не говори никогда

16.05.2022, 19:40, Разное
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30 лет назад.
Нашел товарищ Перископ https://t.me/periskop_pacific/696

Источник: Colonel Cassad



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