Мнение: Турецкие гарантии

Турция готова направлять газ из Восточного Средиземноморья в Европу в качестве альтернативы поставкам из России, заявил официальный представитель президента страны Ибрагим Калын в интервью агентству Reuters.

В целом ничего нового: газ по трубопроводу EastMed из Восточного Средиземноморья так и так предназначался для Европы. Вопрос здесь в другом.

В борьбе за транзит между месторождениями и материком включились две коалиции: Турция и Триполи (формально легитимное временное правительство Ливии) и альянс Саудовская Аравия-Египет-Греция и примкнувшая к ним Россия. Альянс опирался на формально легитимный же (хотя тоже с большими вопросами) парламент Ливии, базирующийся в Бенгази. Цель войны — навязывание противнику своей трактовки раздела Восточного Средиземноморья, так как обе стороны по-разному расчерчивают исключительные экономические зоны. Турция и Ливия в турецкой трактовке совместно образуют смыкающийся пояс, отрезающий Восточное Средиземноморье от Европы, поэтому турецкий вариант раздела Средиземного моря делает их владельцами транзита газа от месторождений до материка. И полностью укладывается в концепцию «логистической сверхдержавы».

Поэтому несколько лет назад в Ливии разгорелась ожесточенная гражданская война с участием иностранных государств и прокси-структур вплоть до откровенно террористических группировок. Турецко-триполитанский альянс был близок к поражению, но чашу весов переломило прямое вторжение Турции под вывеской приглашения со стороны законного ливийского правительства (ровно так же, как вторглась Россия в Сирию). Сейчас в этой войне наступила передышка, но никакого фиксирования результатов нет, а потому следующий раунд неизбежен. Через год, пять или десять.

Турки решили воспользоваться сложившейся ситуацией и через гарантии поставки газа в Европу хотят получить международное признание своих исключительных прав — пусть даже таким слегка «кривым» способом. В ситуации, когда европейцам срочно нужны дополнительные объемы газа, закрыть глаза можно на многое. В том числе и на категорическое недовольство Греции, а также саудитов и египтян. Не до чайных церемоний, решать проблемы нужно прямо сейчас и здесь.

Правда, «сейчас» – это слишком громко сказано, открытие газопровода ожидается еще через пару лет. В лучшем случае. И даже если ускорить, сроки сдвинутся ненамного. Тем не менее, 10 млрд кубометров сами себя не доставят, а в складывающейся обстановке газ считают буквально литрами. Прямо сейчас, к примеру, идут переговоры с Азербайджаном на предмет изыскать резервы и поставить в газопровод ТАНАП хоть сколько-нибудь выше оговоренных ранее объемов. Азербайджан не против, но есть технические сложности, которые тоже нужно решать.

—