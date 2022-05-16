 

Для полётов в ДНР и ЛНР “Аэрофлот” создаст лоукостера “Божественный ветер”

16.05.2022, 19:11, Разное
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Компания “Аэрофлот” приступила к созданию нового лоукостера “Божественный ветер”. Он будет укомплектован самолетами, оставленными лизинговыми компаниями в России, а также воздушными судами без страховки для полетов за границу.

Лоукостер будет осуществлять внутренние российские рейсы и полёты в Белоруссию, ДНР, ЛНР, Южную Осетию и Приднестровье. По прогнозам перевозчика, в ближайшее время эти направления станут наиболее популярными у россиян. Также это улучшит экономическое положение территорий и сможет возместить часть ущерба от международных рейсов.  

Для сокращения издержек пилоты и персонал воздушного судна будут использовать форму “Аэрофлота”. К ней добавят налобные повязки в цветах российского
триколора. О стоимости билетов и расписании рейсов  “Божественного ветра” руководство компании сообщит дополнительно. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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