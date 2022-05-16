Донецкий депутат рассказал о восстановлении электро- и водоснабжения в Мариуполе

«Город преображается, постепенно появляются приметы обычной жизни. Идет подача воды, налаживается электроснабжение, врачи оказывают помощь, восстанавливается торговля», – сказал газете ВЗГЛЯД донецкий парламентарий Владислав Бердичевский, комментируя ситуацию в освобожденном Мариуполе.

«Возобновилось оказание плановой медицинской помощи. Порядка десяти специалистов разного профиля начали принимать пациентов в уцелевшей городской больнице №2. Заработал городской продовольственный рынок. Думаю, в ближайшее время вновь откроются супермаркеты в зданиях, которые не сильно повреждены», – рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

Главное, что в городе быстро восстанавливается подача воды, отметил собеседник. «Решение облегчается тем, что существует канал от Старокрымского водохранилища до Мариуполя. Он не сильно поврежден, поэтому его оперативно восстановили. Часть городских водопроводов повреждена, но их в ближайшее время должны исправить. Водоснабжение в Мариуполе будет», – сообщил Бердичевский.

«С электричеством сложнее, поскольку все линии электропередач шли со стороны Украины, – констатировал парламентарий. – Пока до конца не ясно, как именно будет происходить подключение всех кварталов, но наши две электростанции в ДНР позволяют запитать такой крупный город, как Мариуполь. И поскольку заводы там сейчас не работают, для жилых домов этих мощностей будет достаточно».

Одна из основных и самых острых проблем на сегодня – это отсутствие у людей денег и возможности их заработать, отметил Бердичевский. «Силами местных властей мы потихоньку эту проблему решаем. Сейчас у нас набираются бригады для расчистки города. По нашим меркам там платят нормальную зарплату, поэтому люди стремятся устроиться», – рассказал парламентарий.

В целом, по мнению собеседника, город медленно, но верно меняется к лучшему. Мариуполь сейчас неузнаваем в сравнении с тем, что было, когда его только освободили, подчеркнул Бердичевский. «Расчищаются улицы, вывозится мусор, МЧС РФ помогает нам в разборе зданий, которые уже нельзя восстановить», – сообщил донецкий депутат.

«Сроки полноценного возвращения к мирной жизни пока, конечно, сложно назвать. Ежедневно на заседании оперативного штаба решаются самые острые проблемы, что-то оперативно устраняется, что-то требует серьезной проработки», – добавил собеседник.

Жители Мариуполя рассказали о том, что в городе возобновили подачу электричества и восстанавливают водоснабжение, которые были нарушены с середины марта. «Воду дали до дома, а дома еще нет. Вы знаете, мы как будто ожили. У нас же электроплиты, готовить не на чем… Спасибо, конечно, огромное, все очень довольные светом», – передает РИА «Новости» слова местной жительницы.

Ранее в городе начала работу главная торговая площадка: запущена та часть центрального рынка, где торговали продуктами, также здесь можно приобрести хозяйственные товары. В пятницу замглавы администрации Мариуполя по ЖКХ и благоустройству Дмитрий Хаджинов заявил, что к системам энергоснабжения будут подключены сразу десять многоэтажек 20-го микрорайона.

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