 

Ходаковский: Раненых боевиков выносят с «Азовстали» на носилках

16.05.2022, 19:07, Новости дня
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Процесс вывоза раненых украинских солдат с завода «Азовсталь» продолжается, тяжелораненых боевиков из полка «Азов» и ВСУ выносят на носилках, сообщил командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский.

«Процесс эвакуации продолжается. Это тяжелораненые, которых выносят на носилках. Ни легкораненых, ни живых, дееспособных азовцев никто сейчас не выпускает», – приводит его слова «Царьград».

По его словам, речь идет только о тяжелораненых. «Я так понимаю, было принято решение на самом высоком уровне, чтобы все-таки обменять тяжелораненых на российских военнопленных», – добавил Ходаковский

Он также отметил, что этот процесс не совсем похож на сдачу в плен, потому что речь идет о лежачих раненных военнослужащих ВСУ или «Азова».

В понедельник Минобороны РФ сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР.

Ранее командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский заявил, что российские военные начали переговоры с украинскими на «Азовстали».

Также Ходаковский заявил, что с завода «Азовсталь» вышли десять украинских военных с белыми флагами. До этого Ходаковский рассказал, что обнаружен тоннель, по которому украинские военные покидают завод «Азовсталь», он проходит под железной дорогой.

Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела». 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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