Bloomberg – Renault уходит из России — на заводе в Москве начнут выпускать «Москвичи»

Французский автоконцерн Renault объявил о продаже своих российских активов за символическую сумму в государственную собственность, сохраняя за собой возможность выкупить их в течение шести лет, пишет Bloomberg. На московском заводе компании, который перешёл на баланс города, мэр Сергей Собянин собирается возобновить производство советских «Москвичей».



AP

Компания Renault согласилась передать свои российские активы стоимостью €2,2 миллиардов в государственную собственность, пишет Bloomberg. Такая сделка равнозначна национализации французского автоконцерна, которой способствовал украинский кризис.

Как рассказывает издание, в понедельник официальная представительница компании заявила, что Renault передала свои акции за символическую сумму в один рубль. Кроме того, принадлежавший французам контрольный пакет акций «АвтоВАЗа» теперь перейдёт государственному научному центру «НАМИ», при этом автоконцерн сохраняет за собой право выкупить свою долю в течение следующих шести лет. «Мы делаем ответственный выбор в отношении наших 45 тысяч сотрудников в России, сохраняя при этом производительность компании и возможность вернуться в страну в будущем», — подчеркнул главный исполнительный директор Renault.

Американская газета напоминает, что в первые недели спецоперации РФ на Украине компания столкнулась с сильным давлением со стороны инвесторов как крупнейший иностранный производитель автомобилей. Президент Украины Владимир Зеленский называл автоконцерн путинской «военной машиной» из-за того, что руководство отложило уход из России.

Для французского автоконцерна рынок в РФ стоял на втором месте по объёмам продаж, поэтому уход компании приведёт к серьёзным финансовым потерям. В компании подтвердили, что снизили прогнозируемый доход с российского бизнеса за первую половину этого года. Издание отмечает, что решение Renault может послужить уроком для остальных компаний, которые объявили о своём уходе с российского рынка, но ещё не определились с планами.

Что касается сборочного завода французского автопроизводителя в Москве, то его передадут на баланс города, пишет Bloomberg. Мэр столицы Сергей Собянин написал в блоге, что на его мощностях возобновят производство советских легковых автомобилей «Москвич». Их начали выпускать после войны на конвейерах, купленных у компании Opel, однако спустя несколько лет завод обанкротился.