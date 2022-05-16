 

В КНДР из огнемета сожгли главного санитарного врача после провала антикоронавирусной кампании

16.05.2022, 18:11, Разное
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Телевидение Южной Кореи сообщило о казни главного санитарного врача КНДР Пак Чун Хона. Чиновник якобы был сожжен из огнемета по личному указанию Ким Чен Ына.

В эфире южнокорейского телеканала “Сеул-1” вышел сюжет об эпидемии коронавируса в КНДР. За последние сутки количество заболевших в стране увеличилось до 392 тысяч человек. Журналисты отметили, что резкий рост заболевших привел в ярость лидера Северной Кореи. По словам северокорейского перебежчика, Пак Чун Хон следовал всем российским рекомендациям в борьбе с коронавирусом, но это только усугубило эпидемиологическую ситуацию в стране. Санитайзеры в общественном транспорте, закрытие торговых центров и ресторанов, а также введение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет не смогли сдержать распространение инфекции. В результате Пак Чун Хон был сожжен из огнемета своим заместителем, который занял его место. 

В свою очередь Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опровергло новость о казни Пак Чун Хона, сославшись на очередную попытку дезинформации со стороны американских марионеток.

«Слухи о смерти главного санитарного врача и варварском способе казни, якобы применяемом в КНДР, не соответствуют действительности. Пак Чун Хон получил ожег газовой горелкой во время испытания новой вакцины от коронавируса. Товарищ Хон жив и сейчас находится в Пхеньянском госпитале ветеранов корейских войн. В скором времени он вернется на службу и продолжит свою работу на благо нашего славного отечества!» — говорится в сообщении ЦТАК.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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