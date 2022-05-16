 

Самые удобные эластичные брюки в мире: клеш, который заменит надоевшие легинсы

16.05.2022, 17:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сейчас наступил самый разгар спортивного сезона. А это значит, что самое время заняться собственной формой, как в переносном, так и в прямом смысле. Согласно последним модным веяниям, при выборе гардероба не стоит ударяться в какие-то крайности. Наряды, считавшиеся раньше выходными, теперь многие надевают в повседневной жизни. А, к примеру, спортивные вещи прочно вошли в качестве атрибута даже в высокую моду.

Гибридный вариант

Данное явление способствовало размытию границ между вечерним и формальным стилем. Поэтому ряд дизайнеров изрядно потрудились над тем, чтобы не отставать от моды и шагать в ногу со временем. И теперь в брендовых линейках все чаще можно увидеть гибриды, создаваемые именно в качестве ответа на любые модные претензии. В этой неспортивно-спортивной категории самой популярной вещью стали брюки клеш. Они идеально сочетаются с укороченными топами, блейзерами, футболками, пальто, рубашками, водолазками и свитерами.

Синоним 1970-х годов

Брюки клеш можно назвать модным олицетворением семидесятых годов прошлого века. Именно тогда данную модель носили практически все, начиная от бедняков из неблагополучных районов и заканчивая самыми популярными музыкантами.

К примеру, Фредди Меркьюри носил расклешенные брюки лишь с легким намеком на свободный крой. Дэвид Боуи предпочитал модели с расклешенными по всей длине штанинами. А Мик Джаггер носил как раз тот вариант, который сейчас возвращается в моду: расширяющиеся от колена до стопы брюки при обтягивающем бедре.

У современной моды получилось убить сразу двух зайцев, совместив два популярных тренда. С одной стороны, брюки клеш прекрасно смотрятся даже в формальных образах и вычеркивают владельцев из списка любителей офисного скучного гардероба. С другой – в таких эластичных брюках, похожих на лосины, можно свободно пойти на прогулку. Ну разве это не идеальный вариант?



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08.21 / Мнение: Как уничтожают украинские достижения в Саках

22.09.20 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 22 сентября 2020 года

27.04.21 / Бывшие мужья покойной Валентины Легкоступовой устроили скандал в эфире Первого канала

29.07.21 / Скандалы: Литовский политик не выпутался из «сети шпионов»

07.10.21 / Мнение: Террористы

14.03.21 / Чиновникам разрешат сбивать пешеходов, россиян попросили уменьшить размер блинов, празднование 8 марта и мудрые решения Роскомнадзора в нашей еженедельной рубрике «Панорама недели»

21.06.21 / Мнение: Письмо: “Не хотела быть матерью-одиночкой”

29.12.20 / Мнение: Парадокс Навального

01.05.21 / Мнение: Киев. Традиция первомая

26.03.21 / Мнение: Судьба генерала ФСБ, которому снова повезло…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика