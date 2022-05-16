Самые удобные эластичные брюки в мире: клеш, который заменит надоевшие легинсы

Сейчас наступил самый разгар спортивного сезона. А это значит, что самое время заняться собственной формой, как в переносном, так и в прямом смысле. Согласно последним модным веяниям, при выборе гардероба не стоит ударяться в какие-то крайности. Наряды, считавшиеся раньше выходными, теперь многие надевают в повседневной жизни. А, к примеру, спортивные вещи прочно вошли в качестве атрибута даже в высокую моду.

Гибридный вариант

Данное явление способствовало размытию границ между вечерним и формальным стилем. Поэтому ряд дизайнеров изрядно потрудились над тем, чтобы не отставать от моды и шагать в ногу со временем. И теперь в брендовых линейках все чаще можно увидеть гибриды, создаваемые именно в качестве ответа на любые модные претензии. В этой неспортивно-спортивной категории самой популярной вещью стали брюки клеш. Они идеально сочетаются с укороченными топами, блейзерами, футболками, пальто, рубашками, водолазками и свитерами.

Синоним 1970-х годов

Брюки клеш можно назвать модным олицетворением семидесятых годов прошлого века. Именно тогда данную модель носили практически все, начиная от бедняков из неблагополучных районов и заканчивая самыми популярными музыкантами.

К примеру, Фредди Меркьюри носил расклешенные брюки лишь с легким намеком на свободный крой. Дэвид Боуи предпочитал модели с расклешенными по всей длине штанинами. А Мик Джаггер носил как раз тот вариант, который сейчас возвращается в моду: расширяющиеся от колена до стопы брюки при обтягивающем бедре.

У современной моды получилось убить сразу двух зайцев, совместив два популярных тренда. С одной стороны, брюки клеш прекрасно смотрятся даже в формальных образах и вычеркивают владельцев из списка любителей офисного скучного гардероба. С другой – в таких эластичных брюках, похожих на лосины, можно свободно пойти на прогулку. Ну разве это не идеальный вариант?