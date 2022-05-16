Рейтинг Байдена в США упал до нового минимума

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до 39%, 56% американцев недовольны работой главы государства, следует из опроса, проведенного NBC News.

Также 75% американцев уверены в том, что страна движется в неправильном направлении, информирует Рен ТВ.

«Это индикатор для нас, когда мы видим такие показатели», – сообщил социолог-республиканец Билл Макинтурф из Public Opinion Strategies, который проводил опрос вместе с социологом-демократом Джеффом Хорвиттом из Hart Research Associates.

33% респондентов одобряют действия Байдена в сфере экономики, 41% согласны с предпринимаемыми шагами в отношении ситуации на Украине и 59% американцев одобряют действия президента по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что молодежь перестала поддерживать президента США Джо Байдена.

Телеканал CNN сообщил, что рейтинг доверия президенту США Джо Байдену достиг рекордно низкого показателя. Согласно данным опросов, опубликованных четырьмя организациями, уровень доверия президенту США составил около 41%, а по данным одного из них – лишь 33%.

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