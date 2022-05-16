 

Рейтинг Байдена в США упал до нового минимума

16.05.2022, 17:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до 39%, 56% американцев недовольны работой главы государства, следует из опроса, проведенного NBC News.

Также 75% американцев уверены в том, что страна движется в неправильном направлении, информирует Рен ТВ.

«Это индикатор для нас, когда мы видим такие показатели», – сообщил социолог-республиканец Билл Макинтурф из Public Opinion Strategies, который проводил опрос вместе с социологом-демократом Джеффом Хорвиттом из Hart Research Associates. 

33% респондентов одобряют действия Байдена в сфере экономики, 41% согласны с предпринимаемыми шагами в отношении ситуации на Украине и 59% американцев одобряют действия президента по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что молодежь перестала поддерживать президента США Джо Байдена. 

Телеканал CNN сообщил, что рейтинг доверия президенту США Джо Байдену достиг рекордно низкого показателя. Согласно данным опросов, опубликованных четырьмя организациями, уровень доверия президенту США составил около 41%, а по данным одного из них – лишь 33%.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08.21 / Новая попытка запуска корабля Starliner к МКС состоится осенью

05.09.21 / Подсчитан объем поглощаемого российскими лесами углекислого газа за год

07.04.21 / У трети переболевших коронавирусом выявили нервные расстройства

04.11.20 / Бренд Volkswagen представил обновленный Golf R

25.06.21 / Поставки смартфонов Huawei упали до исторического минимума

19.03.21 / В РФ завершили изготовление спутника «Экспресс-АМУ7»

25.09.20 / Стирали и продавали. Во Вьетнаме наладили продажу бывших в употреблении презервативов

09.09.20 / Глава ДНР отменил приказ о ликвидации укреплений украинских силовиков

14.04.21 / Johnson&Johnson заморозила поставки вакцины в ЕС

03.01.21 / Священника застрелили в одной из церквей Техаса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика