Калужанин потратил 1,5 млн рублей на шашлыки для российских военных в зоне спецоперации

Житель Калуги Сергей Скрипин готовит и привозит российским военным, принимающим участие в спецоперации на Украине, шашлык, плов, шурпу, блюда из баранины, продукты он покупает на собственные сбережения.

Сергей уже не раз ездил на границу, чтобы передать солдатам свежеприготовленную домашнюю еду. В меню предусмотрены блюда из баранины, которую он сам готовит, в том числе для тех, кто исповедуем ислам. Также он передает бойцам российской армии шашлыки, плов, шурпу. С собой Сергей везет около 400 кг мяса. А еще он передает бойцам флаги РФ и СССР, консервы, сигареты и печенья, передает Nika.tv.

По словам мужчины, на поддержку российских солдат он потратил почти полтора миллиона своих сбережений, сейчас ему помогают такие же неравнодушные друзья и знакомые.

«Я – патриот своей Родины. Я это делал, чтобы поддержать наших бойцов. Мы спим в теплых постелях, они охраняют наш сон. Наша армия – поистине великая!» – говорит Сергей.

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