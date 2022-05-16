Не общалась с родней до 14 лет, выскочила за известного актера: как живет внучка Яковлева и Козакова

Кому и было написано на роду стать актрисой, так это Марии Козаковой. Ее родители – известные актеры Алена Яковлева и Кирилл Козаков, а деды – легендарные артисты и любимцы советских зрителей Юрий Яковлев и Михаил Козаков. К своим 29 годам Мария стала достойной продолжательницей знаменитых династий. Вопреки популярному мнению, далось ей это очень нелегко.

Мария родилась в 1992 году. Родители Козаковой поженились незадолго до пополнения и развелись, когда девочке исполнилось несколько месяцев. С ранних лет будущая актриса росла вместе с отчимом, режиссером Кириллом Мозгалевским, и много лет не общалась с родней по линии отца. С папой, как и со вторым легендарным дедом, Маша познакомилась только к 14 годам.

Детство Марии прошло в закулисье, однако она какое-то время не планировала становиться актрисой. Наследница знаменитых династий думала о карьере юриста, врача, писателя и даже мечтала стать изобретателем. Впрочем, со временем актерские гены дали о себе знать.

Дебют Марии на экранах состоялся в 2001 году. Девочка сыграла в фильме своего отчима “Искушение Дирка Богарда” вместе с мамой, а позже исполнила еще несколько киноролей. К слову, во многом именно работа помогла актрисе сблизиться с родным папой. Столкнувшись на съемках несколько раз, родственники договорились начать все с чистого листа. С тех пор им удалось стать близкими людьми.

В 2009 году Козакова поступила в Щукинское училище, уже имея за плечами несколько работ в кино. В процессе учебы Мария не раз была вынуждена доказывать, что она попала в профессию благодаря собственным стараниям, а не из-за знаменитых родственников. Несмотря на сомнения злопыхателей, актриса смогла добиться успеха в карьере.

К своим 29 годам Мария Козакова снялась почти в 30 проектах. Одной из самых ярких работ актрисы стала главная роль в многосерийной мелодраме “Дурная кровь”, полюбившейся многим зрителям. В личной жизни Мария тоже преуспела.

В 2019 году наследница легендарных артистов встретила музыканта и известного актера Ивана Замотаева, а вскоре стала его женой. Молодую актрису не смутила ни 10-летняя разница в возрасте, ни наличие у возлюбленного детей и двух бывших жен. В позапрошлом году избранники отгуляли свадьбу в живописной Подмосковной усадьбе Суханово.