Рестораны «Макдоналдс» продолжат работу в России под брендом «Шаурма»

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» сообщила о продолжит работу в России под новым брендом «Шаурма», сообщили в руководстве компании.

«Безусловно, ребрендинг будет полезен для компании, тем более, что мы не можем работать под прежним названием. Мы провели социологическое исследование и выяснили, что наиболее популярным фастфудом в стране является шаурма, поэтому такое название выглядит наиболее логичным. Все объекты «Шаурмы» будут работать в тех же точках, что и ранее», – прокомментировал информацию глава компании Крис Кемпчински.

В связи с переименованием будет изменён и ассортимент сети. Так, знаменитый бигмак заменит котлета в тесте, а «кока-колу» – квас. Появятся в продаже и другие любимые блюда россиян.

«Ещё у нас появятся беляши, пирожки с капустой, ливером, кулебяка. В Татарстане наши посетители могут попробовать эчпочмак и элеш. В меню расширится ассортимент салатов – овощной, оливье, винегрет, добавятся суп из крапивы, борщ и щи. Также клиентам предложат пельмени и вареники», = рассказал Кемпчински.

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