После мытья нанесите на волосы лак или пену и высушите их: хитрости, которые помогут сохранить прическу на всю ночь

Многие женщины мечтают подольше поспать утром, а не тратить это бесценное время на создание прически. Такую роскошь можно себе позволить, если заняться волосами непосредственно перед сном. Существует много вариантов создания прически на ночь. Такие способы позволяют получить красивую укладку утром, при этом не требуют особых усилий и экономят время.

Советы для волос разной длины

Обладательницы коротких стрижек знают, как трудно уложить волосы, если уснуть с мокрой головой. Чтобы избежать этого, рекомендуется воспользоваться сеткой для волос. Такая шапочка плотно прилегает к голове, фиксирует укладку и позволяет сохранить ее во время сна.

Волосы средней длинны рекомендуется собирать в высокий хвост и сворачивать в виде пучка. Утром распущенные волосы приобретут естественный объем.

Длинным волосам необходимо особое внимание. Чтобы прическа выглядела аккуратной утром, можно заплести на ночь косу. Важно, чтобы она не была тугой, иначе будет некомфортно спать.

Для кудрявых, прямых и непослушных волос

Обладательницам кудрявых волос рекомендуется спать на шелковых подушках. Такое постельное белье не дает локонам растрепаться. Также для сохранения прически можно собрать волосы в хвост у лба. Этим способом можно воспользоваться и для того, чтобы сохранить пышность и объем волос. Главное, чтобы хвостик не был слишком тугим.

Тем, кто любит прямые волосы, но не желает ежедневно их выпрямлять, рекомендуется воспользоваться следующим советом. Необходимо осторожно обернуть волосы вокруг головы, зафиксировав их при помощи невидимок. Чтобы не оставалось заломов, под невидимки подкладывают небольшие кусочки бумаги. После этого голову рекомендуется повязать шелковым платком или воспользоваться сеточкой.

При густых и непослушных волосах сохранить прическу немного сложнее. Прежде чем укладывать волосы, придется воспользоваться утюжком или плойкой для выравнивания. Затем делают простую укладку и фиксируют ее при помощи сетчатой шапочки. Утром волосы слегка взбивают руками и сбрызгивают фиксирующим средством.

Как сделать укладку перед сном

Если утром нет времени или желания заниматься укладкой, можно сделать это перед сном. Чтобы сохранить прическу и зафиксировать результат, стоит воспользоваться сеточкой или шелковой шапочкой.

Локоны

Чтобы получить утром красивые локоны, следует вымыть голову перед сном и подсушить волосы. Далее рекомендуется воспользоваться гелем или пеной для укладки, равномерно распределив средство по волосам. После этого локоны нужно накрутить по спирали вокруг сложенной вдвое косынки и зафиксировать резинкой. Утром останется только снять ее и раскрутить волосы. Если хочется более мелких кудряшек, можно разобрать каждый локон руками.

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Также для создания идеальных локонов можно воспользоваться перед сном утюжком или щипцами. Сделав кудри, необходимо каждую прядь зафиксировать при помощи невидимки и надеть сеточку. Утром, опустив голову вниз, следует распустить и слегка взбить волосы, сбрызнув их лаком или другим фиксирующим средством.

Хвост

Для сохранения прически в виде хвоста рекомендуется воспользоваться резинкой или повязкой из натуральной ткани. С помощью аксессуара собирают волосы, оборачивают его вокруг основания, закрепляют при помощи невидимки. Утром убирают невидимку, расчесывают волосы, не снимая резинки. Такой способ позволяет получить утром пышный конский хвост.

Коса

Чтобы не тратить время на плетение кос с утра, можно сделать это вечером. Предварительно необходимо вымыть волосы и нанести лак или пену для фиксации. Для сохранности прически следует воспользоваться сетчатой шапочкой.

Правильное применение фиксирующих средств

Чтобы избежать пересушивания волос и сделать их более послушными, перед применением любого средства для фиксации рекомендуется нанести на локоны масляную защитную маску. Для сохранения прически, необходимо выбрать средство сильной фиксации. Это может быть гель, пенка или спрей. Чтобы не испачкать постельное белье, выбранное средство следует наносить маленькими порциями.

Чтобы утром волосы выглядели естественно и ухоженно, следует регулярно мыть голову. На грязных и засаленных волосах самая красивая укладка не будет выглядеть хорошо. Также необходимо не забывать мыть расческу, при этом локоны будут загрязняться намного медленнее.