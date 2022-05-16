Волосы начнут расти как никогда: готовим домашний травяной спрей

Иногда люди жалуются на медленный рост волос. Многие покупают различные косметические средства, направленные на решение подобной проблемы. Но не всегда эти средства оказываются эффективными. Предлагаем вам рецепт домашнего травяного спрея, благодаря которому волосы начнут расти быстрее.

Что понадобится

Для приготовления в домашних условиях спрея для улучшения роста волос нужно взять:

ромашку – 1 ч. ложку; зверобой – 1 ч. ложку; череду – 1 ч. ложку; мяту – 1 ч. ложку; календулу – 1 ч. ложку; крапиву – 1 ч. ложку; лопух – 1 ч. ложку; корицу – одну палочку; кардамон – 3 штуки; настойку женьшеня – один пузырек; никотиновую кислоту в ампулах.

Также вам понадобится емкость объемом 300 миллилитров для приготовления настоя.

Приготовление

В емкость положите траву, палочку корицы (поломайте) и кардамон. Залейте кипятком и накройте крышкой. Затем в несколько раз сложите полотенце, накройте емкость сверху и отставьте, чтобы настой полностью остыл. Когда настой остынет, процедите его через мелкое сито. Теперь вам понадобится чистая сухая баночка из темного стекла, в которую следует перелить настой. Затем туда же отправьте спиртовую настойку женьшеня. Баночку закройте, взболтайте и отправьте в холодильник.

Использование

Перед использованием часть полученного средства перелейте во флакон с пульверизатором. Вам нужно взять столько настоя, чтобы его хватило для всей головы. Теперь в этот же флакон влейте ампулу никотиновой кислоты. Никотинка (витамин РР) способствует расширению сосудов и улучшению кровообращения, тем самым ускоряя рост волос. Перед использованием никотиновой кислоты немного ее нанесите на запястье. Если кожа покраснеет, то кислоту в настой добавлять не нужно.

Флакон взболтайте и нанесите спрей на голову, втирая массажными движениями. Использовать его необходимо после мытья головы, смывать после этого не нужно.