 

В Минпромторге заявили о планах производства Renault Duster под брендом Lada

16.05.2022, 16:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Автомобиль Renault Duster будет производиться под брендом Lada на заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти, есть соответствующая договоренность с компанией Renault, сообщил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак в эфире телеканала «Россия 24».

«Отдельно хочу сказать о возможности производства на «АвтоВАЗе» автомобилей Renault Duster, но под брендом Lada. Об этом тоже соответствующая договоренность с компанией Renault достигнута», – цитирует РИА «Новости» Пака.

Он также добавил, что модель Renault Duster будет освоена на производстве в Тольятти.

Также Пак заявил, что минпромторг РФ ожидает уже в текущем году запуска производства автомобилей под брендом «Москвич» на бывшем заводе «Рено Россия».

«Я думаю, что в ближайшее время правительство Москвы совместно с менеджментом завода представят нам свои план по развитию такого производства. Мы ожидаем запуск производства в этом году», – цитирует его ТАСС .

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе Renault будет выпускаться автомобиль под историческим брендом «Москвич». Такое решение было принято после заявления компании Renault о передаче своих активов в РФ в собственность государства.

100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций «АвтоВАЗа» переходят в собственность РФ в лице ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции автоконцерна сохранит ГК «Ростех».

Сообщается, что основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода «Москвич» станет «КамАЗ». На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобилей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11.20 / Шнуров в стихах раскритиковал идею запрета продажи алкоголя 1 и 2 января

28.09.21 / Колокольцев вручил награды обезвредившим стрелявшего в Перми полицейским

29.10.21 / Пентагон сравнил военную мощь США, РФ и Китая

25.12.20 / WSJ – «чрезмерные расходы» — администрация Байдена подумывает сэкономить на ядерном арсенале США

28.02.21 / “Шахтер” проиграл впервые в сезоне УПЛ и отстал от “Динамо” уже на четыре очка

04.09.20 / Трамп выступил за налаживание отношений между Россией и США

22.06.21 / 24 Horas – индийский штамм коронавируса охватил уже полмира

18.04.21 / В Госдуме оценили призыв запретить въезд россиянам в ЕС

31.08.20 / В Нидерландах сегодня начинается очередной этап слушаний дела о крушении MH17

28.10.21 / Собчак рассказала, что зарабатывает в год около 4 млн долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика