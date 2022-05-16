Жизнь после смерти: феномен тукдам

Феномен тукдам последние несколько лет вызывает неподдельный

интерес общества. По сути тукдам — это посмертное состояние, в котором тело

человека дни, месяцы и порой даже годы не подвергается гниению и другим трупным

особенностям. Все происходит естественным образом — без внешнего вмешательства

и химической обработки.

Понятие возникло, благодаря тибетскому буддизму. Умирая,

просветленные ламы-монахи из разных уголков мира входили в состояние медитации

так основательно, что сохраняли признаки жизни после остановки сердца. Верующие

поясняют: физическая смерть наступает, отключается мозг, но в состоянии тукдам

тонкое сознание продолжает работать.

Умнейшие академики и судмедэксперты провели более ста исследований,

подтвердив исключительность мертвых лам в состоянии медитации. Проверяли

буквально все органы и системы организма. Фактически изучаемые монахи были мертвы,

но не в полной мере. Ни окоченения, ни трупных пятен, ни вздутия,

ни характерного запаха на протяжении долгого времени. Кожа сохраняла

эластичность, а суставы — подвижность.

Из уст в уста

В 40 минутах езды от столицы Бурятии Улан-Удэ находится

Иволгинский дацан — главный буддийский храм России. Знаменит он, в первую

очередь, не статусом, а настоящим чудом. В монастыре бережно хранят тело Даши

Доржо Итигэлова — хамбо-ламы, который вошел в состояние тукдам почти 95 лет

назад и до сих пор сидит в позе лотоса.

Итигэлов скончался в 1927 году, зачитывая молитву. Его

похоронили в кедровом коробе — ничего необычного. В предсмертном завещании лама

указал, чтобы его выкопали через 75 лет после погребения. Задачу выполнили в

срок. Когда короб открыли, народ ахнул: покойник выглядел как живой.

Ученые не смогли полностью раскрыть феномен Итигэлова, последний раз его тело изучали в 2004-м. По сей день ламу хранят за стеклом

внутри центрального хурула и позволяют увидеть посетителям храма по большим

буддийским праздникам.

Паломники съезжаются в Иволгинский дацан со всего мира и

отмечают, что монах дарует исцеление, дает напутствие и порой даже спасает от

смерти. У покойного есть личный помощник, который ежедневно получает от

Итигэлова зашифрованные фразы. Их публикуют на странице храма в соцсети и

печатают в книгах.

Момент истины

Пока феномен тукдам зафиксирован лишь в отношении буддийских

монахов, а это значит, что именно учение Будды напрямую связано с уникальным явлением. Углубляясь в него и тренируя свой ум, проповедники достигают

духовного пробуждения и, как следствие, условно остаются в сознании после неминуемой

кончины.

Нынешний Далай-лама XIV дает советы о том, как правильно начинать медитировать, чтобы

благоприятно воздействовать на карму. Для этого вовсе не обязательна

специальная поза и полная тишина. Главное — смысл и приостановка активности

органов чувств.

Первый вариант — медитация на пустотность. Во время такой

практики нужно всецело ощущать истинной природой вещей пустоту и понимать, что

мы видим все не так, как оно есть на самом деле. Второй вариант — медитация на

бодхичитту, то есть сострадание и безусловную любовь ко всем живым существам.