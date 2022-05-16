 

Жизнь после смерти: феномен тукдам

16.05.2022, 16:12, Разное
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Феномен тукдам последние несколько лет вызывает неподдельный
интерес общества. По сути тукдам — это посмертное состояние, в котором тело
человека дни, месяцы и порой даже годы не подвергается гниению и другим трупным
особенностям. Все происходит естественным образом — без внешнего вмешательства
и химической обработки.

Понятие возникло, благодаря тибетскому буддизму. Умирая,
просветленные ламы-монахи из разных уголков мира входили в состояние медитации
так основательно, что сохраняли признаки жизни после остановки сердца. Верующие
поясняют: физическая смерть наступает, отключается мозг, но в состоянии тукдам
тонкое сознание продолжает работать.

Умнейшие академики и судмедэксперты провели более ста исследований,
подтвердив исключительность мертвых лам в состоянии медитации. Проверяли
буквально все органы и системы организма. Фактически изучаемые монахи были мертвы,
но не в полной мере. Ни окоченения, ни трупных пятен, ни вздутия,
ни характерного запаха на протяжении долгого времени. Кожа сохраняла
эластичность, а суставы — подвижность.

Из уст в уста

В 40 минутах езды от столицы Бурятии Улан-Удэ находится
Иволгинский дацан — главный буддийский храм России. Знаменит он, в первую
очередь, не статусом, а настоящим чудом. В монастыре бережно хранят тело Даши
Доржо Итигэлова — хамбо-ламы, который вошел в состояние тукдам почти 95 лет
назад и до сих пор сидит в позе лотоса.

Итигэлов скончался в 1927 году, зачитывая молитву. Его
похоронили в кедровом коробе — ничего необычного. В предсмертном завещании лама
указал, чтобы его выкопали через 75 лет после погребения. Задачу выполнили в
срок. Когда короб открыли, народ ахнул: покойник выглядел как живой.

Ученые не смогли полностью раскрыть феномен Итигэлова, последний раз его тело изучали в 2004-м. По сей день ламу хранят за стеклом
внутри центрального хурула и позволяют увидеть посетителям храма по большим
буддийским праздникам.

Паломники съезжаются в Иволгинский дацан со всего мира и
отмечают, что монах дарует исцеление, дает напутствие и порой даже спасает от
смерти. У покойного есть личный помощник, который ежедневно получает от
Итигэлова зашифрованные фразы. Их публикуют на странице храма в соцсети и
печатают в книгах.

Момент истины

Пока феномен тукдам зафиксирован лишь в отношении буддийских
монахов, а это значит, что именно учение Будды напрямую связано с уникальным явлением. Углубляясь в него и тренируя свой ум, проповедники достигают
духовного пробуждения и, как следствие, условно остаются в сознании после неминуемой
кончины.

Нынешний Далай-лама XIV дает советы о том, как правильно начинать медитировать, чтобы
благоприятно воздействовать на карму. Для этого вовсе не обязательна
специальная поза и полная тишина. Главное — смысл и приостановка активности
органов чувств.

Первый вариант — медитация на пустотность. Во время такой
практики нужно всецело ощущать истинной природой вещей пустоту и понимать, что
мы видим все не так, как оно есть на самом деле. Второй вариант — медитация на
бодхичитту, то есть сострадание и безусловную любовь ко всем живым существам.



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