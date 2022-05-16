Мнение: Голодный 2022

К сожалению, мои прогнозы сбываются. В субботу Индия рубанула кулису — запрет экспорта пшеницы вступил в силу немедленно. Оно и понятно — в стране живёт 1,4 млрд человек, и у каждого есть рот. При этом накормить всех во время кризиса не так-то просто:

— цены на продовольствие быстро растут;

— страны одна за другой запрещают экспорт еды.

Следующий на очереди — Пакистан. Там сейчас засуха, и если власти Пакистана не остановят экспорт продовольствия, им придётся иметь дело с голодными бунтами.

Планета входит в замкнутый круг. Продовольствия становится меньше, а стоит оно всё дороже и дороже. Встревоженные государства сметают с рынка всё, до чего только могут дотянуться, и параллельно стопорят вывоз продовольствия за рубеж. Еда исчезает с рынка, а цены на неё быстро растут.

Как показывает опыт, кризис закончится уничтожением спроса, когда цены станут настолько высокими, что бедные государства не смогут оплатить еду. Первыми в такие моменты сыпятся слабые экономики африканских и коммунистических стран — несчастному населению там приходится физически голодать. Дальше приходит черёд Азии и Латинской Америки. «Сытая Европа» до последнего времени продовольственных кризисов не замечала, но 2022 год может стать особенным и для Запада: многим европейцам придётся существенно упростить свой привычный рацион. Хоть это и пустяки по сравнению с тем, что придётся пережить африканцам, но всё же перебои с едой — одна из очень немногих проблем, которая может вызвать настоящий народный гнев даже в условиях полного контроля над элитами и над СМИ.

Как правило, «народные» бунты и революции раздуваются сверху — одни раздают «печеньки», другие профессионально скачут в кастрюлях, третьи в нужный момент предают свою страну, отдавая подчинённым приказ сдаться. Однако голод, — даже лёгкий, в виде недоедания или затруднённого доступа к продуктам, — способен вывести народ на улицу сам по себе, безо всякого розжига извне. Известный пример из нашей истории — бунт в Новочеркасске в 1962 году. Смертельного голода в тот время в СССР не было, последний крупный голод прошёлся по стране в 1947. Но повышение цен на еду всё же оказалось достаточно болезненным, чтобы рабочие начали бастовать. Разгонять голодающих пришлось танками, погибли не менее 20 человек.

Второй пример — огромные митинги в Москве 1990-1991, которые шли на фоне пустых полок магазинов. Тут пример не такой чистый, так как тогда шла уже и политическая борьба за власть, однако очень показателен размах протеста. Так, в феврале 1991 на улицы вышли 600-800 тысяч человек. Ничего близкого по масштабам в сытой капиталистической России уже не было.

Собственно, именно страх перед народным гневом и заставляет политиков делать еду приоритетом номер один. Многие политики весьма циничны, на кризисное время они охотно установили бы народу скудный паёк, достаточный для физического выживания — макароны, соль, раз в месяц курочка. Но политики знают, что пустые холодильники народ терпеть не будет, и что даже в случае умеренных «продовольственных затруднений» под властями зашатаются кресла. Можно запрещать гей-парады или делать их принудительными, как Первомай, можно ставить или разрушать памятники, можно сажать политических противников в тюрьму или выгонять их из страны — народ будет сохранять спокойствие. Главное, чтобы в магазинах была еда, и чтобы стоимость этой еды не прожигала критическую брешь в кошельке обывателя. Терпеть голодное бурчание в животе средний обыватель не будет.

Вот прямо сейчас в Иране цены на некоторые продукты взлетели в четыре раза. Инфляция в Иране держится на уровне в 40% годовых, однако всё же внезапные плюс 300% к цене — это уже чересчур. Граждане начали громить магазины, и если власти не предпримут решительных мер, ситуация вполне может выйти из-под контроля:

https://medialeaks.ru/1405tat-str-iran/

Впрочем, проблемы Ирана вызваны по большей части тем, что там за денежную политику отвечают сторонники идеи «напечатать и поделить» — вот те самые, которых в России кричат «опустите ставку» и «дайте денег промышленности». Эльвира Набиуллина — невероятная роскошь, доступная только настоящим империям, таким как Россия. Другие страны вынуждены нанимать финансовых руководителей значительно ниже уровнем.

В общем, на мировом рынке продовольствия начинается ажиотаж. Индия не первая страна, остановившая экспорт еды, другие страны также начнут сейчас прекращать поставки за рубеж, чтобы оставить еду своим гражданам. У импортёров будут проблемы не только с тем, чтобы оплатить подорожавшую еду, но и с тем, чтобы найти продавцов. Вопреки известному заблуждению американцев, деньгами можно решить отнюдь не всё.

Одним из немногих крупных поставщиков еды останется Россия. Спасибо «крымским» санкциям, наши фермеры совершили после 2014 года маленькое чудо, обеспечив российскому сельскому хозяйству мощнейший рост. Я называю это чудом, так как Россия огромна, и урожаи, которые мы собираем, тоже огромны. Если бы речь шла о росте с трёх мешков брюквы до десяти мешков, особых поводов для восхищения не было бы. Однако мы собираем еду сотнями миллионами тонн, и это делает нас критически важным игроком в планетарных масштабах.

Пока другие страны будут с трудом сводить свой продовольственный баланс, — где-то засуха, где-то другие беды, — Россия ожидает рекордный урожай зерна, 130 млн тонн:

https://ria.ru/20220512/zerno-1788110653.html

Значительная доля этого урожая пойдёт на экспорт — например, в Египет, в Саудовскую Аравию и в ОАЭ. А так как доллары нам сейчас малоинтересны, мы наверняка попросим оплатить наши поставки в рублях. Египет уже плотно работает с рублями, у нас с Египтом тесное сотрудничество, другие же страны заплатят в рублях, так как речь идёт о еде. Когда на календаре голодный год, вы платите за пшеницу в той валюте, которую указывает поставщик — рублями, золотыми слитками, клингонскими дарсеками, чем угодно. Потому что продовольствие нужно вам до такой степени, что вопрос удобства или страха перед США уже не стоит.

На вопрос «откуда арабы возьмут рубли» у меня тоже есть ответ. Цитирую из новостей:

https://www.rbc.ru/finances/14/05/2022/627e898e9a794722ec1a77b1

Московская биржа в ближайшее время планирует расширить список доступных на площадке валют. Одной из них должен стать дирхам — валюта Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), рассказали РБК три источника на финансовом рынке.

По словам одного из собеседников, также обсуждается запуск торгов армянским драмом и узбекским сумом.

Узбекистан, кстати, тоже закупает еду в России. И Армения тоже. И даже Турция — а торги турецкой лирой на Мосбирже мы начали ещё в 2018. Когда мир выйдет из продовольственного кризиса, — через год-другой, вероятно, — значительная часть нашей торговли будет вестись за рубли, без доллара в качестве лишнего посредника при обмене валют.

Пожалуй, в итоге выиграет вся планета. Когда США потеряют способность вредить России, наши фермеры смогут ещё сильнее нарастить производство еды. А чем больше мы будем экспортировать продовольствия, тем надёжнее будут защищены холодильники обывателей по всему миру.