Изучите перед тем, как идти к колористу: 5 типов окрашивания, которые давно вышли из моды

Многие вещи из тех что были в тренде совсем недавно, спешно теряют свою актуальность. 2022 год в плане переосмысления модных идей и решений особенно радикален. В деле окрашивания волос наблюдается явная тяга к естественности и натуральности. Целый ряд прежде модных стилей сегодня будут рассматриваться как неуместные.

Холодный блонд

Весьма требовательный оттенок, который и раньше подходил немногим. Нужно было иметь соответствующие данные кожи лица без темных кругов и прочих недостатков для смелой демонстрации преимуществ этой окраски. На фоне повышения ценности натуральных оттенков холодный блонд и вовсе утратил былой почет. Его место занимают теплые солнечные тона.

Однотонное окрашивание

В свое время это было окрашивание, сравнимое с атрибутами роскоши. Сегодня оно кажется плоским и скучным. В качестве ближайшей альтернативы можно применить однотонную окраску, которая будет имитировать тот же натуральный цвет. Другое дело, что и в таком случае о 100-процентной монотонности речи нет. Пряди могут быть неравномерно окрашены с разными оттенками, но также в целом при сохранении эффекта естественности.

Сплит-окрашивание

Еще год назад этот стиль был в моде благодаря образу Круэллы Де Виль, но задержался ненадолго. Причем знаменитая комбинация черный+платиновый блонд была далеко не единственным вариантом реализации идеи прямого комбинирования двух цветов. Например, в моде были и розово-молочные, и лавандово-каштановые дуэты.

На сегодняшний день суперконтрастный сплит в окрашивании волос уже не воспринимается как столь же яркий и дерзкий. Плюс к этому многие приверженцы экстравагантного образа в очередной раз могли почувствовать практические недостатки его применения в обычной жизни.

Желтый блонд

В 2021 году этот оттенок могла ввести в моду любительница экспериментов с волосами Билли Айлиш. Однако уже тогда колористы не согласились с певицей, сочтя ее решение слишком неестественным и небрежным. Сегодня они же предлагают более достойную альтернативу – медовый блонд. Это более живой оттенок без экстремальных перегибов.

Имитация седины

Коренным образом дух времени противоречит всему нарочито искусственному и модная когда-то имитация седины тоже не вписывается в правила колористики 2022 года. Неуместным это окрашивание будет как раз у молодых женщин, которые только подчеркнут неестественность образа. Преимуществ от некой свежести холодного серого оттенка в данном случае ждать не стоит.