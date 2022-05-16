 

Токаев призвал ОДКБ уделять больше внимания угрозам из Афганистана

16.05.2022, 14:50, Новости дня
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Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо уделять больше внимания угрозам с афганского направления из-за активности вооруженных группировок в этой стране, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ОДКБ в Москве.

«Нестабильная обстановка в этой стране (Афганистане – прим.ВЗГЛЯД), а также не снижающаяся активность вооруженных группировок на территории Афганистана по-прежнему угрожает безопасности и стабильности наших государств. Считаю, что ОДКБ необходимо учитывать все потенциальные угрозы, еще больше уделять внимание обеспечению безопасности южных рубежей Центральной Азии», – цитирует РИА «Новости» Токаева.

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил роль ОДКБ на постсоветском пространстве.

До этого президент РФ Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили по телефону ситуацию вокруг Афганистана с учетом возросшей активности террористических группировок на афганской территории.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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