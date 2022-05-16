Путин предложил предоставить СНГ статус наблюдателя при ОДКБ

Будет правильно предоставить Содружеству Независимых Государств (СНГ) статус наблюдателя при объединении Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил президент РФ Владимир Путин во время юбилейного саммита ОДКБ.

«Следует наращивать взаимодействие с нашими естественными партнерами по Шанхайской организации сотрудничества и Содружеству Независимых Государств. К слову, по нашему мнению, было бы уместно и правильно — это предстоит нам обсудить – предоставить для СНГ статус наблюдателя при ОДКБ», – цитирует ТАСС Путина.

Ранее стало известно, что лидеры ОДКБ примут совместное заявление о военном взаимодействии.

До этого сообщалось, что Путин во время юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет отдельные двусторонние встречи с президентами Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым.

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