 

Путин предложил предоставить СНГ статус наблюдателя при ОДКБ

16.05.2022, 14:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Будет правильно предоставить Содружеству Независимых Государств (СНГ) статус наблюдателя при объединении Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил президент РФ Владимир Путин во время юбилейного саммита ОДКБ.

«Следует наращивать взаимодействие с нашими естественными партнерами по Шанхайской организации сотрудничества и Содружеству Независимых Государств. К слову, по нашему мнению, было бы уместно и правильно — это предстоит нам обсудить – предоставить для СНГ статус наблюдателя при ОДКБ», – цитирует ТАСС Путина.

Ранее стало известно, что лидеры ОДКБ примут совместное заявление о военном взаимодействии.

До этого сообщалось, что Путин во время юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет отдельные двусторонние встречи с президентами Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10.21 / ЕС выделил Украине транш в размере €600 млн

21.11.21 / Певица Макsим впервые вышла на сцену после коронавируса

16.02.21 / Арестович обвинил партию “Европейская солидарность” в работе по российским нарративам

07.12.20 / Закарпатский областной совет возглавил бывший глава облгосадминистрации Петров

24.02.21 / Гана первой в мире получила вакцины против коронавируса через COVAX

04.07.20 / Появились фотографии обновленного Lada Largus Cross

21.11.20 / Onet – Венгрия гордится тем, что получила вакцину «Спутник V» — а в Брюсселе недовольны

04.08.20 / Лондон нашёл жертву «российских хакеров» – экс-министра торговли Великобритании

29.06.20 / Общество: Как «поправить» детство российских детей

22.08.20 / В Минске задержан организатор акций протеста в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика