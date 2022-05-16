 

В Перми суд продлил арест устроившему массовый расстрел студентов

16.05.2022, 14:40, Разное
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Дзержинский районный суд Перми продлил срок содержания под стражей напавшего на местный вуз Тимура Бекмансурова до 20 августа. Об этом сообщает RT.

По мнению следствия, меру пресечения изменить, а продление сроков связано со следственными действиями. URA.RU напоминает, что молодой человек обвиняется в совершении шести преступлений. В сентябре прошлого года Бекмансуров устроил стрельбу к пермском вузе, в результате которой шестеро погибли.



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