В Перми суд продлил арест устроившему массовый расстрел студентов
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Дзержинский районный суд Перми продлил срок содержания под стражей напавшего на местный вуз Тимура Бекмансурова до 20 августа. Об этом сообщает RT.
По мнению следствия, меру пресечения изменить, а продление сроков связано со следственными действиями. URA.RU напоминает, что молодой человек обвиняется в совершении шести преступлений. В сентябре прошлого года Бекмансуров устроил стрельбу к пермском вузе, в результате которой шестеро погибли.
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