 

Bloomberg – Германия намерена до конца года полностью отказаться от российской нефти

16.05.2022, 14:35, Разное
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Германия хочет полностью прекратить закупки российской нефти уже к концу 2022 года, пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники в правительстве ФРГ. Отмечается, что с конца февраля Германия уже сократила поставки российской нефти на 12%. Однако главной сложностью будет найти альтернативу российскому трубопроводу «Дружба», который обеспечивает нефтью ключевой немецкий НПЗ в Шведте.


AP

Германия планирует к концу года полностью прекратить закупки российской нефти, даже если ЕС не согласует общее эмбарго, пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники в немецком правительстве. Отмечается, что Берлин ведёт переговоры с альтернативными поставщиками и уверен, что сумеет разрешить все логистические вопросы за шесть-семь месяцев.

Bloomberg напоминает, что ЕС пока не удалось согласовать общий запрет на импорт российской нефти. В частности, против такого запрета выступила Венгрия, заявившая, что прекращение поставок российской нефти сильно ударит по экономике страны.

Как пишет Bloomberg, в правительстве ФРГ не уточнили, какие именно альтернативные поставщики компенсируют отказ от российской нефти. Издание отмечает, что до украинского кризиса доля российской нефти в потреблении Германии составляла 35%, однако она уже сократилась на 12%.

Основной сложностью для ФРГ остаётся обеспечение нефтью ключевого нефтеперерабатывающего завода на востоке Германии в городе Шведт, который очень сильно зависит от нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба»: кроме того, сам завод управляется российской компанией «Роснефть». Как пишет издание, Германии придётся закупать больше нефти через свой порт в Ростоке. Кроме того, между Ростоком и Шведтом есть старый трубопровод, однако на данный момент он может покрыть лишь 60% от потребности завода.

На данный момент в ФРГ рассматривают варианты с возможным увеличением мощности газопровода из Ростока, а также увеличения поставок с других заводов, например в Баварии, пишет Bloomberg. Кроме того, планируется задействовать национальные резервы в Вилхельмсхавене. 



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