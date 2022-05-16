Умер самый титулованный в мире тренер по хоккею с мячом Владимир Янко

Самый титулованный в мире тренер по хоккею с мячом Владимир Янко умер в возрасте 73 лет, сообщили в Федерации хоккея с мячом РФ (ФХМР).

Причины смерти не сообщаются. Янко занимал пост председателя тренерского совета ФХМР и входил в исполком организации.

«Федерация хоккея с мячом РФ скорбит и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Владимировича Янко. Это невосполнимая утрата для русского хоккея и всего отечественного спорта», – передает РИА «Новости» заявление федерации.

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