 

Умер самый титулованный в мире тренер по хоккею с мячом Владимир Янко

16.05.2022, 13:27, Новости дня
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Самый титулованный в мире тренер по хоккею с мячом Владимир Янко умер в возрасте 73 лет, сообщили в Федерации хоккея с мячом РФ (ФХМР).

Причины смерти не сообщаются. Янко занимал пост председателя тренерского совета ФХМР и входил в исполком организации.

«Федерация хоккея с мячом РФ скорбит и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Владимировича Янко. Это невосполнимая утрата для русского хоккея и всего отечественного спорта», – передает РИА «Новости» заявление федерации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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