 

Стали известны подробности возвращения McDonald’s в Россию

16.05.2022, 13:27, Новости дня
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McDonald’s планирует возобновить работу в РФ под новым брендом в середине июня, сохранив рабочие места, большинство поставщиков, сеть ресторанов и меню, сообщил источник в компании.

«Более 90% поставщиков – российские, сотрудничество с ними сохранится. По факту уйдет только название», – приводит ТАСС сообщение источника.

Также в компании сообщили, что McDonald’s принял решения уйти с российского рынка и начал продажу российского бизнеса.

«После более чем 30 лет работы в стране корпорация McDonald’s объявила о выходе с российского рынка и инициировала процесс продажи своего российского бизнеса», – приводит РИА « Новости» сообщение компании.

Компания также уточняет, что намерена инициировать процесс, влекущий за собой прекращение использования названия, логотипа, брендинга и меню, хотя компания продолжит сохранять право на свои товарные знаки в России.

Ранее McDonald’s ранее объявил о приостановке работы своих 850 ресторанов в РФ из-за российской специальной операции на Украине.

Сообщалось, что потери McDonald’s Corp от временной приостановки работы российских ресторанов компании составят 50 млн долларов в месяц.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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