В Подмосковье поймали банду вымогателей

Правоохранительный органы задержали в Московской области группу людей, подозреваемых в вымогательстве. Как сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, они требовали от жертвы полмиллиона рублей.

Ранее злоумышленники в Дубне посадили в машину 26-летнего местного жителя и вывезли его в Талдомский округ. Там они оставили авто у кладбища, связали потерпевшему руки и ноги, нанесли телесные повреждения и стали требовать деньги в счет вымышленного долга.

После этого мужчина не выдержал и перевел бандитам часть суммы. Теперь против подозреваемых возбуждено уголовное дело.