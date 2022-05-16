 

В Подмосковье поймали банду вымогателей

16.05.2022, 13:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Правоохранительный органы задержали в Московской области группу людей, подозреваемых в вымогательстве. Как сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, они требовали от жертвы полмиллиона рублей.

Ранее злоумышленники в Дубне посадили в машину 26-летнего местного жителя и вывезли его в Талдомский округ. Там они оставили авто у кладбища, связали потерпевшему руки и ноги, нанесли телесные повреждения и стали требовать деньги в счет вымышленного долга.

После этого мужчина не выдержал и перевел бандитам часть суммы. Теперь против подозреваемых возбуждено уголовное дело.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03.21 / Ученые: Периодические голодовки не помогут избавиться от жира на животе

28.10.20 / Драугры – самые жуткие вампиры-каннибалы

20.01.21 / Суррогатное материнство – Личное мнение

12.08.20 / В Москве шестилетний мальчик умер после прививки от кори

08.09.20 / Мнение: Языковое

26.02.21 / iPhone 13 Pro останется с челкой: обнародованы изображения смартфона

02.08.21 / Ольга Бузова вставила отцу зубы за миллион рублей

31.07.20 / Якубович отказался праздновать 75-летие: Отменяю я свой юбилей!

15.01.21 / Политолог Макаркин: После захвата Капитолия Трамп стал “токсичной” фигурой

01.02.21 / Мнение: Настоящая причина, по которой Уолл-стрит напугана ситуацией с GME

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика