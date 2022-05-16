Замеченный на мусорке енот встревожил народ: видео

Один из местных жителей встретил енота ранним утром. Очевидно, зверь пришел на помойку в поисках еды. Животное спокойно сидело на крыше над мусорными баками и вовсе не возражало против съемки. Когда видео с енотом появилось в телеграм-канале “Реутов SOS Новости”, местные жители не на шутку встревожились за зверя.

Как пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”, кто-то из местных жителей сообщил, что этот енот уже около недели гуляет по ближайшей стройке и его надо срочно спасать. Животное вовсе не кажется диким. Судя по всему, енот сбежал от хозяев или же недобросовестные владельцы сами выпустили экзотического зверя на улицу, понимая, что не справляются с ним. С тех пор, как люди стали делать из енотов домашних питомцев, такие случаи бывали уже не раз.