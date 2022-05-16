 

Американских рабочих в Челябинской области заменят узбеками

16.05.2022, 12:31, Разное
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Субъекты РФ продолжают принимать программы развития с учётом ввода антироссийских санкций.

В качестве ответных мер прорабатываются механизмы замены иностранных комплектующих и рабочей силы из недружественных стран. Так, Челябинская область заменит американских рабочих, трудившихся на промышленных предприятиях региона и в сфере услуг специалистами из Узбекистана.

– Нас давно спрашивали из дружественного Узбекистана, почему мы не используем их высококвалифицированных специалистов. Мы тут на местах, хоть и имеем своё мнение, но против государственного курса идти не можем, а взят он был на привлечение рабочих из Европы и Америки. Особенно много американцев и канадцев трудились в строительной отрасли, ЖКХ, сферах общественного транспорта и фастфуда. После известных событий начал их массовый отъезд из России, но свято место пусто не бывает, рабочие из Узбекистана готовы их оперативно заменить в любом количестве, – заявил губернатор Челябинской области.

Первые граждане Узбекистана уже начали появляться на челябинских стройках и улицах. О заинтересованности в рабочих из Средней Азии заявили и владельцы автотранспортных предприятий. В планах региональных властей увеличить число узбекских специалистов в течение 2-3 лет на 50 процентов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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