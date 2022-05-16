То ли мальчик, то ли нет – Личное мнение

Американский актёр Лев Шрайбер, известный по ряду независимых фильмов, вышел в свет с сыном:



Фото: Соцсети

Да, это — сын. От Наоми Уотс — онанирующей блондиночки из Малхолланд-драйв.

Младший ребёнок родился мальчиком, но в какой-то момент решил, что он вообще-то девочка. Или ему так сказали? Родители полностью поддерживают эксперименты с полом своего ребёнка.

Не знаю, как вы, но я — за свободу и вообще очень толерантный человек. Однако лично мне интересен феномен, когда в довольно небольшой тусовке актёров так много детей, считающих себя представителями другого пола.

Меган Фокс, Анджелина Джоли, Шарлиз Терон — список можно продолжить. В то же время, за пределами Голливудских холмов такой плотности феномена нет.

Не странно ли это?

А вот теперь представим себе кастинг — кому отдадут роль при прочих равных условиях? Прогрессивному родителю, имеющему дочь, которая мальчик, или простому родителю?

Ответ очевиден.

При этом, у той же Джоли девочка наигралась в мальчика. Слава Б-гу, что не успела начать принимать гормональные препараты.

Я думаю, что в конечном счёте наиграются в это всё и взрослые люди.

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