Мнения: Ядерное оружие в экономической войне

В последние дни стали четче вырисовываться контуры энергетического фронта в противостоянии РФ и Запада. В начале мая Газпром наконец явился на санкционную войну, объявив вне закона свои дочерние компании в Германии (группа компаний Gazprom Germania), в отношении которых ранее германское правительство ввело внешнее управление. С 11 мая эти компании – дистрибьюторы, операторы газопроводов и газовых хранилищ – не получают российский ресурс. Тем самым монополия обнулила стоимость фактически конфискованных у нее активов.

В последние дни стали четче вырисовываться контуры энергетического фронта в противостоянии РФ и Запада. В начале мая Газпром наконец явился на санкционную войну, объявив вне закона свои дочерние компании в Германии (группа компаний Gazprom Germania), в отношении которых ранее германское правительство ввело внешнее управление. С 11 мая эти компании – дистрибьюторы, операторы газопроводов и газовых хранилищ – не получают российский ресурс. Тем самым монополия обнулила стоимость фактически конфискованных у нее активов.

Еще интересней развивается ситуация с транзитом российского газа в ЕС. Два основных маршрута прокачки газа – по газопроводу «Ямал – Европа» и украинской газотранспортной системе – дали сбой. Еще в марте Варшава сообщила об отказе покупать российский газ с 2023 года, рассчитывая компенсировать потери за счет американского СПГ, поступающего через терминал в Свиноустье, а также реверсных поставок газа по тому же газопроводу «Ямал – Европа» из Германии и Франции. Поставки в Польшу, однако, прекратились уже в конце апреля в связи с отказом оплачивать газ в рублях.

А с 11 мая прекратился и транзит газа через Польшу в связи с введением российских санкций в отношении компании EuRoPol GAZ, которой принадлежит польский участок газопровода «Ямал – Европа». Это решение также было принято раньше срока: транзит газа по польскому участку трубы «Ямал – Европа» должен был прекратиться с третьего квартала текущего года – Газпром не резервировал мощности польского участка трубы после второго квартала.

Еще до событий на Украине Польша активно противодействовала реализации проекта «Северный поток – 2», надеясь стать крупным хабом по распределению газа в Европе за счет проходящей через нее газовой трубы и наличия крупного морского терминала по приемке СПГ. Теперь же Польша лишилась не только транзита, но и поставок российского газа для собственных нужд. В краткосрочной перспективе на руку Варшаве играет большая в сравнении со среднеевропейской заполненность собственных газовых хранилищ. Однако этот козырь сыграет только если текущие поставки газа в страну сохранятся на прежних уровнях, что маловероятно с учетом того, что в Европе маячит призрак газового дефицита.

С 12 мая возникли сложности и на украинском участке газового транзита, на который до сих пор военные действия не оказывали видимого влияния. Оператор украинской ГТС, ссылаясь на то, что одна из двух газоизмерительных станций (ГИС «Сохрановка» в Луганской области) находится под контролем российских вооруженных сил, прекратил пропуск газа через нее. Газпром отказался переносить выпавшие объемы газа на другое направление, в связи с чем возникла угроза сокращения транзита газа через Украину на 30%. Удивительно спокойная реакция Газпрома на инициативу украинской стороны говорит о том, что эта ситуация обеими сторонами воспринимается как выигрышная. Украина отказывается от уже оплаченного транзита под предлогом форс-мажора, РФ получает оправдание снижению прокачки газа в ЕС.

На фоне блокировки трубы «Ямал – Европа» и угрозы существенного падения транзитных объемов по украинской ГТС занимательно выглядят новости из Швейцарии. Точнее – из швейцарского кантона Цуг, где зарегистрирована управляющая газопроводом «Северный поток – 2» компания Nord Stream 2 AG. Так вот, 10 мая стало известно, что суд приостановил процедуру банкротства компании до 10 сентября, при этом предоставив ей полную защиту от претензий кредиторов. Похороненный было проект газовой трубы по дну Балтийского моря может быть неожиданно реанимирован по инициативе Евросоюза в случае, если транзит по существующим трубам встанет колом.

На нефтяном фронте борьбы – также неразбериха. Ожидаемый еще в конце апреля шестой пакет санкций ЕС против РФ забуксовал. Причина – разногласия стран-членов по ключевому вопросу: введения эмбарго на российскую нефть. Самый жесткий оппонент эмбарго – Венгрия – свое решение объясняет отсутствием у ЕС плана компенсации Будапешту убытков, связанных с прекращением поставок. В значительной мере зависящие от российской нефти Словакия и Чехия также выступают против эмбарго, но с более мягких позиций, требуя для себя отсрочку вступления этого решения в силу. Вместе с тем все очевиднее, что неполное эмбарго просто создаст конкурентные преимущества для реэкспорта российской нефти теми странами, которые смогут избежать действия запретов.

На днях британская Financial Times со ссылкой на проект ЕС по энергопереходу сообщила, что обеспечение энергетической независимости Евросоюза от РФ потребует дополнительных 195 млрд евро в течение следующих пяти лет. Причем это лишь прямые расходы, связанные с прекращением поставок, не включающие в разы большие расходы, которые должны быть направлены на строительство новых СПГ-терминалов, инвестиций в «зеленый» водород и прочие проекты по диверсификации источников энергообеспечения. С учетом стремительно ухудшающегося экономического положения в ЕС, одновременно вести санкционную войну с Россией и реализовывать дорогостоящий энергопереход может оказаться непосильной задачей.

Что касается России, то снижение поставок нефти и газа в ЕС пока с лихвой компенсируется ростом цен. Так, по информации Bloomberg со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства, с начала 2022 года РФ в полтора раз нарастила доходы от продажи нефти. В случае же, если избыточный ресурс по тем или иным причинам не удастся реализовать на азиатских рынках, речь может пойти о сокращении добычи, восстановить которую, как известно, быстро не получится. Такой сценарий чреват возникновением глобального дефицита энергоресурсов уже в долгосрочной перспективе, а это – своего рода ядерное оружие в экономической войне.

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