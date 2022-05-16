 

Посольство Британии подтвердило приоритет визовой службы для украинцев

16.05.2022, 12:00, Новости дня
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Британское посольство в РФ подтвердило, что визовая служба ставит в приоритет заявления беженцев с Украины, остальные заявления рассматривают дольше.

«Визовая и иммиграционная служба Великобритании ставит в приоритет заявления на Ukraine Family Scheme в ответ на гуманитарный кризис в Украине. Как результат, заявления во всех странах мира на стандартные, транзитные, учебные, рабочие и семейные визы рассматриваются дольше обычного», – передает сообщение дипведомства РИА «Новости».

«Мы принимаем меры, чтобы сократить задержки, но рекомендуем заранее подавать заявление на визу и не бронировать билеты и отель до получения визы», – сообщили в посольстве.

При этом там пояснили, что оплата консульского сбора Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками, невозможна.

«Visa и Mastercard приостановили поддержку карт, выпущенных российскими банками. Оплата ими невозможна. Это не решение Правительства Великобритании», – уточнили в посольстве.

В дипмиссии пояснили, что «ни визовая и иммиграционная служба Великобритании, ни Посольство Великобритании в Москве не предоставляют онлайн/оффлайн консультации по отдельным визовым заявлениям». «Пожалуйста, остерегайтесь мошенничества», – предостерегли там.

Ранее МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Великобританию. В РФ пообещали зеркальный ответ Великобритании в связи с усложнением процесса получения россиянами британских виз.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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