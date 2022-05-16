Проделавший забавный трюк шпиц произвел фурор

Круглый как шар малыш под прицелом камеры проделал забавный трюк – он протиснулся в очень узкую щель между стеной и прилегающей к ней тумбой. Таким образом пушистый щенок доказал, что он сплошь состоит из мягкой шерсти, тельце же животного столь мало, что может легко влезть даже в очень узкий проем.

Когда хозяева очаровательного шпица, выложили видео с трюком в Интернет, их питомец произвел настоящий фурор. Со стороны манипуляции щенка действительно кажутся чем-то невероятным – будто бы не обошлось без волшебства. Множество пользователей посмотрело забавное видео и улыбнулось при виде милого малыша-волшебника.