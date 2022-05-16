Экс-депутата Бурнашова приговорили за нападение на полицейского

Бывшего депутата Госдумы Алексея Бурнашова приговорили к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за нападение на сотрудника ДПС и его публичное оскорбление.

Приговор огласил судья Ленинского районного суда Перми Александр Симанов.

«Окончательно назначить наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок отбывания наказания со дня вступления приговора в законную силу. Меру пресечения Бурнашова до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда. Время содержания Бурнашова под стражей с 16 мая 2022 года по день вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправной колонии общего режима», – передает ТАСС слова судьи.

Ранее в ходе прений сторон представители прокуратуры просили суд назначить Бурнашову 5 лет лишения свободы. Сам же бывший депутат в своем последнем слове просил суд назначить ему минимальное наказание с возможностью находиться на свободе и «продолжать помогать людям».

Депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов был задержан летом 2021 года в Перми. По мнению инспекторов, он был не в состоянии управлять автомобилем. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался.

На Бурнашова было заведено уголовное дело о насилии против представителя власти и оскорблении представителя власти.

Напомним, Бурнашов признался в ходе судебного заседания в Ленинском районном суде, что нанес удар сотруднику Госавтоинспекции.

—