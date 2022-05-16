Российские средства ПВО сбили два Су-25, один Су-24 и десять беспилотников ВСУ

В районе острова Змеиный российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-24, сообщило Минобороны.

«Над населенными пунктами Новостветловка Луганской Народной Республики, Дементиевка, Изюм и Малые Проходы Харьковской области, Донецк, Высокое и Калиновское Донецкой народной республики уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства», – говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Также ПВО ВС РФ сбили в воздухе два самолета Су-25 воздушных сил в районах населенных пунктов Евгеновка Николаевской области и Великая Камышеваха.

Ранее сообщалось, российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

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