 

Российские средства ПВО сбили два Су-25, один Су-24 и десять беспилотников ВСУ

16.05.2022, 10:36, Новости дня
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В районе острова Змеиный российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-24, сообщило Минобороны.

«Над населенными пунктами Новостветловка Луганской Народной Республики, Дементиевка, Изюм и Малые Проходы Харьковской области, Донецк, Высокое и Калиновское Донецкой народной республики уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства», – говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Также ПВО ВС РФ сбили в воздухе два самолета Су-25 воздушных сил в районах населенных пунктов Евгеновка Николаевской области и Великая Камышеваха.

Ранее сообщалось, российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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