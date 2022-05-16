На северо-западе Москвы задержали подозреваемого в изнасиловании

По данным следствия, ЧП случилось в ночь с 14 на 15 мая. Обвиняемый избил и изнасиловал знакомую в квартире жилого дома по Пятницкому шоссе. После этого мужчина перебрался через окно на девятом этаже к соседям ниже и сбежал.

Как сообщает “Царьград”, во время допроса мужчина полностью признал вину. Также его причастность доказали материалы уголовного дела. Решается вопрос о заключении его под стражу.