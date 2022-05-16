В Кронштадте подростков завалило крышей “заброшки”

Накануне в Кронштадте подростов завалило обрушившейся крышей заброшенного здания на Цитадельской дороге, 5Б. Речь идет об одноэтажке размером 8 на 15 метров. Как сообщает “Царьград” со ссылкой на местное ГУ МЧС, под завалами находились два человека.

Прибывшие на место ЧП спасатели извлекли из-под завала детей и отправили их в лечебное учреждение. По факту случившегося начата проверка.