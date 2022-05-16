 

Германия покупает у России меньше, но платит больше

16.05.2022, 10:25, Разное
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Несмотря на санкции и сокращение объёма торговли, Германия стала платить больше за российским импорт, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Общие расходы на поставки выросли на 77,7%, достигнув отметки €4,4 млрд. При этом немецкий экспорт в Россию сократился на 45,7%. В результате торговый дефицит — то есть разница между объёмами экспорта и импорта — с Россией достиг рекордной отметки: €3,4 млрд, рассказывает немецкое издание.


AP

В первый месяц после начала боевых действий на Украине Германия существенно больше заплатила за импорт из России, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Общие расходы на поставки выросли на 77,7%, достигнув отметки €4,4 млрд, о чём свидетельствуют данные Федерального статистического ведомства. Причиной тому послужил рост цен на сырьё, в частности нефть и природный газ, и это несмотря на то, что импортный объём сократился на 27,8%.

Немецкий же экспорт в Россию в марте сократился на 58,7% до €1 млрд. При этом ещё в феврале он вырос на 16,7%, отмечает издание. Самый сильный спад наблюдается в торговле машинами: она сократилась почти на треть. В сфере химической продукции зафиксирован минус 40,9%. В результате торговый дефицит — то есть разница между объёмами экспорта и импорта — с Россией достиг рекордной отметки: €3,4 млрд.

В марте немецкий экспорт на Украину также сократился на 45,7%, достигнув €265,8 млн. В то же время импорт с Украины снизился на 27,5% и теперь составляет €199,6 млн. Но в целом торговля Германии с Восточной и Центральной Европой растёт. За первый квартал 2022-го экспорт вырос на 9,8% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. А импорт в связи с повышением цен на сырьё — даже на 14,6%. К тому же немецкая экономика смогла извлечь выгоду из-за экономического подъёма в этих странах после пандемии коронавируса.

Самый главный клиент Германии на востоке — это Польша: в первые три месяца 2022 года экспорт туда вырос на почти 13%, достигнув отметки €21 млрд. На втором месте Чехия. Поставки туда увеличились на 18,6% — до €13,4 млрд. Третий по величине экспортный рынок — Венгрия. Германия стала вывозить туда на 7,3% больше товаров на сумму €7,5 млрд.



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