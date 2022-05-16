Бизнес Reebok в РФ перешел турецкой компании

Российское подразделение сети спортивных товаров Reebok перешло турецкому холдингу FLO Retailing, который развивает бренды U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno.

По данным «Коммерсанта», FLO подписал с сетью Reebok соглашения о выпуске на турецких фабриках продукции под этой маркой для ряда стран, после этого турецкая компания получила контроль над торговыми точками в России.

Как сказал один из консультантов на рынке торговой недвижимости, FLO получила более 100 точек продаж Reebok. Новый владелец намерен переименовать магазины, сохранив бренд Reebok.

По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, сумма сделки могла составить 1,5 млрд рублей, однако есть вероятность, что сумма покупки оказалась в три раза меньше, поскольку иностранным компаниям в настоящее время сложно продать бизнес в России.

Бурмистров также не исключает, что продажа «структурировалась на условиях передачи бизнеса в управление с отложенными во времени платежами».

Ранее Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало перечень товаров для параллельного импорта.

—