Бизнес Reebok в РФ перешел турецкой компании
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Российское подразделение сети спортивных товаров Reebok перешло турецкому холдингу FLO Retailing, который развивает бренды U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno.
По данным «Коммерсанта», FLO подписал с сетью Reebok соглашения о выпуске на турецких фабриках продукции под этой маркой для ряда стран, после этого турецкая компания получила контроль над торговыми точками в России.
Как сказал один из консультантов на рынке торговой недвижимости, FLO получила более 100 точек продаж Reebok. Новый владелец намерен переименовать магазины, сохранив бренд Reebok.
По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, сумма сделки могла составить 1,5 млрд рублей, однако есть вероятность, что сумма покупки оказалась в три раза меньше, поскольку иностранным компаниям в настоящее время сложно продать бизнес в России.
Бурмистров также не исключает, что продажа «структурировалась на условиях передачи бизнеса в управление с отложенными во времени платежами».
Ранее Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало перечень товаров для параллельного импорта.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет