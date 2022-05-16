 

Обещавший мочиться в поставляемое в Россию вино Гварамия осужден в Тбилиси на 3,5 года

16.05.2022, 9:51, Новости дня
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Николоз Гварамия, один из адвокатов экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, осужден в Тбилиси по решению суда на три с половиной года за использование служебного положения в корыстных целях в бытность главой телекомпании «Рустави-2», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Гварамия заявил, что «не признает себя виновным».

Генпрокуратура Грузии в сентябре 2020 года предъявила обвинения Гварамия, а также еще двум бывшим высокопоставленным сотрудникам «Рустави-2», обвинив их в растрате средств телекомпании, подкупах и подготовке фальсифицированных финансовых документов, также легализации незаконных доходов.

Один из них признан невиновным, второй выплатит штраф в 50 тыс. лари – примерно 18 тыс. долларов.

Потеряв контроль над «Рустави-2», Гварамия учредил оппозиционный канал «Мтавари» – «Главный».

В 2019 году Гварамия заявил, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести компаниям, продающим товары в Россию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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