Хасан Шейх Махмуд принес присягу президента Сомали

Хасан Шейх Махмуд принес присягу президента Сомали, передает новостной портал Somali Guardian.

Действующий президент Мохамед Абдуллахи Мохамед (Фармаджо) уже поздравил преемника, передает РИА «Новости».

«Я поздравляю избранного президента, моего брата его превосходительство Хасана Шейх Махмуда с победой на выборах десятого президента нашего народа. Я призываю всех граждан поддержать его и молиться за его успех. Я бы хотел выразить благодарность всем, кто помог провести выборы мирно и без проблем», – сообщил Фармаджо.

Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, в восточной – регион Пунтленд, который сообщил об автономии в 1998 году.

Как информирует агентство «Анадолу», парламент Сомали в воскресенье избрал Хасана Шейха Махмуда новым президентом Сомали.

По итогам голосования Махмуд опередил действующего главу государства Мохамеда Абдуллахи Мохамеда, также известного как Фармаджо.

Хасан Шейх Махмуд набрал 214 из 327 голосов.

Результаты выборов объявил спикер парламента Адан Мохаммед Нуур Мадобе.

Как сообщается, действующий президент получил 110 голосов.

Нынешние выборы в африканской стране были очень напряженными. Главу государство удалось избрать лишь в третьем туре голосования. В выборах приняли участие 36 кандидатов на пост кандидата.

Хасан Шейх Махмуд уже занимал пост главы государства в 2012-2017 гг. Он стал первым в истории Сомали политиком, дважды избранным президентом страны.

Напомним, в апреле посольство РФ в Джибути и по совместительству в Сомали настоятельно рекомендовало россиянам отказаться от поездок в Сомали.

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