Меньше домашнего окрашивания и средств по уходу. Каких ошибок советуют избегать парикмахеры

Уход за волосами требует знания некоторых тонкостей. Многие люди допускают при этом ошибки. Это приводит к ухудшению состояния шевелюры. Когда мы отправляемся в парикмахерскую, то мастера по стрижке и укладке сразу замечают такие недочеты. Но они не всегда говорят нам об этом. В статье мы расскажем, каких ошибок советуют избегать парикмахеры.

Вы неправильно используете шампунь

Нередко люди уделяют внимание чистоте прядей, но забывают промыть шампунем кожу головы. А ведь этот шаг очень важен. Он помогает отшелушить старые клетки эпидермиса.

Другая ошибка – использование чрезмерного количества шампуня. Если он перестал пениться, то не добавляйте новую порцию. Отсутствие пены говорит о том, что ваши волосы уже чисты. Избыток шампуня пересушивает пряди и приводит к сечению кончиков.

Вы не едите полезные продукты

Люди часто забывают о том, что их рацион влияет на состояние волос. Чтобы пряди были крепкими и блестящими, необходимо придерживаться правильного питания. Почаще включайте в меню такие продукты, как овсянка, брокколи, сладкий картофель, арахисовое масло, семена чиа, бобы.

Вы неправильно выбираете прическу

Многие люди следуют модным тенденциям, не учитывая особенности своих волос. Прическа, которая вам понравилась на фотографии или на другом человеке, может выглядеть на вашей шевелюре совсем иначе. Поэтому следует выбирать такой стиль стрижки, который сочетается с текстурой ваших прядей.

Вы отказываетесь от стрижки

Даже если вы решили отрастить длинную шевелюру, волосы необходимо подстригать каждые 6-8 недель. Иначе их кончики будут сечься. Это приводит к неправильному росту прядей. Если вы хотите получить здоровые и сильные волосы, не пренебрегайте обрезкой кончиков.

Вы часто красите волосы самостоятельно

Многие женщины красят волосы самостоятельно, чтобы сэкономить средства. Но им не всегда удается получить желаемый результат. В конечном счете приходится обращаться к парикмахеру, чтобы сделать цветокоррекцию.

Домашнее окрашивание затрудняет работу стилиста. Обычные краски для волос плохо смешиваются с профессиональными пигментами. В результате окрашивание обходится еще дороже.

Вы злоупотребляете уходовыми продуктами

Нередко женщины полагают, что чем больше уходовых средств они используют, тем лучше для прядей. Это большая ошибка. Злоупотребление бальзамами, масками и маслами вредит шевелюре. Избыток таких средств создает пленку на волосах, которая препятствует росту прядей и делает их тонкими и хрупкими.

Уходовые продукты нужно использовать в том количестве, которое указано в инструкции. Превышать его не следует, это не приносит пользы волосам.

Вы даете советы парикмахеру во время работы

Во время посещения парикмахерской обязательно покажите мастеру фото желаемой прически. Это поможет ему увидеть, какой результат вы хотите получить.

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Но когда стилист приступил к работе, не нужно давать ему советов и подсказок. Это отвлекает парикмахера. Специалисту лучше известно, какими методами можно достичь той прически, которую вы желаете видеть.

Вы не используете кондиционер для волос

Если вы решили осветлить волосы на много тонов или сделать химическую завивку, регулярно используйте кондиционер перед посещением парикмахерской. Такие процедуры предполагают применение агрессивных продуктов. Увлажнение поможет уменьшить повреждение прядей.

Вы часто используете горячие инструменты

Слишком частое применение фена, плойки и выпрямителя для волос негативно сказывается на состоянии шевелюры. Это особенно касается тонких прядей. Горячие инструменты пересушивают волосы и делают их ломкими.

Парикмахеры рекомендуют использовать инфракрасные инструменты для волос. Они сохраняют влагу внутри прядей и не пересушивают шевелюру.

Вы не ухаживаете за прической

Далеко не все клиенты парикмахеров понимают, что за прической или окрашенными прядями нужно ухаживать. Они ошибочно полагают, что полученный результат сохранится сам собой. Однако любая прическа или окраска требует обслуживания. Чтобы поддерживать форму стрижки или цвет волос, вам придется их регулярно подстригать или подкрашивать.

Заключение

Прислушайтесь к советам парикмахеров и старайтесь не допускать перечисленных ошибок. Это поможет вам поддерживать красоту и здоровье волос.