 

Das Erste – вступление в НАТО изменит отношение россиян к Финляндии

16.05.2022, 9:05, Разное
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На границе между Финляндией и Россией привыкли к нормальным отношениям с соседями, однако теперь всё может измениться, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Если Финляндия вступит в НАТО, протяжённость прямой границы РФ с альянсом сразу увеличится вдвое. Таким образом, НАТО не только расширится на восток, но и существенно повысит своё военное присутствие вблизи российской границы.

Жители финско-российских приграничных районов привыкли к скорее нормальным отношениям с соседями, сохраняющимся уже на протяжении десятилетий, однако теперь ситуация здесь может измениться — если Финляндия вступит в НАТО.

В добрых 300 километрах от этой границы, в российском Санкт-Петербурге, люди сейчас придерживаются различных позиций по этому вопросу.

МУЖЧИНА: Это её (Финляндии. — ИноТВ) право. Самое главное, как граждане примут это.

ЖЕНЩИНА: Лично я и мои друзья не чувствуем никакой угрозы. Её чувствует только наше правительство.

МУЖЧИНА: Разбомбим и Финляндию и всех победим, и всё.

РЕПОРТЁР: Серьёзно?

МУЖЧИНА: Вполне.

Прямая граница государств НАТО с Россией при вступлении Финляндии сразу увеличится вдвое. Общая граница Финляндии с Россией имеет протяжённость свыше 1300 километров.

Финский президент Ниинистё сегодня созвонился с российским президентом Путиным — как сообщается, чтобы избежать напряжённости. По информации Кремля, Путин сказал, что отказ Финляндии от военного нейтралитета — это ошибка.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент Российской Федерации: Никаких угроз безопасности Финляндии нет. Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях.

Кремль до сих пор придерживается поразительно сдержанного тона по поводу возможного вступления Финляндии в НАТО. Всего несколько месяцев назад Путин призывал откатить назад расширение НАТО на восток. Теперь его операция на Украине, очевидно, приводит к противоположному эффекту. НАТО может увеличиться и существенно нарастить своё присутствие на российских границах.

Дата выхода в эфир 14 мая 2022 года.



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