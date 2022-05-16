Россиянам запретили получать визы недружественных государств

В Государственную думу внесён законопроект о запрете получения россиянами виз для посещения недружественных государств. Парламентарии полагают, что граждане не должны вывозить деньги из страны подвергать себя опасности.

“И депутаты Госдумы, и простые россияне тратили миллионы долларов в Европе, США, Японии, Сингапуре, а вместо благодарности получили санкции, кражу законного имущества и заморозку счетов. Кроме того, власти этих государств потакают украинским нацистам и их приспешникам. Закрывают глаза на акты вандализма в отношении памятников солдатам Красной армии, позволяют безнаказанно бить наших соотечественников. При этом они рассчитывают, что мы продолжим везти им чемоданы денег. К сожалению, отдельные наши граждане продолжат посещать эти недружественные страны. Поэтому наш святой долг – предотвратить это”, – заявил глава фракции ЛДПР, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Закон обязывает МВД устанавливать личности граждан, получивших любой тип виз для посещения недружественных государств, и привлекать их к административной ответственности. В рамках тенденции либерализации российского законодательства нарушителей закона задействуют на общественных работах.

Копия документа направлена всем консульствам недружественных государств в России. Они обязаны предоставлять МВД ежемесячный отчёт о гражданах РФ, получивших визы. Также дипломатические учреждения обяжут вернуть в федеральную казну деньги взятые в качестве сбора за оформление визы и других сопроводительных документов.

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