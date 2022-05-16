Renault передала активы в РФ в госсобственность

Французская автомобильная группа Renault передала свои российские активы в государственную собственность: доля в «АвтоВАЗе» – НАМИ, завод «Рено Россия» – Москве, сообщил Минпромторг.

«Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Состоялось подписание соглашений о передаче российских активов группы Renault Российской Федерации и правительству Москвы», – говорится в сообщении ведомства в Telegram.

«Подписанные соглашения предусматривают передачу акций «Renault Россия» городу Москве и акций «АвтоВАЗа» – государству в лице подведомственного Минпромторгу РФ ФГУП «НАМИ», – уточнили в Минпромторге.

Доли в активах будут распределены следующим образом: 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций «АвтоВАЗа» переходят в собственность РФ в лице ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции автоконцерна сохранит ГК «Ростех».

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что решение о передаче акций Renault приняла «из-за дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России».

—