На базе «Азова» нашли героизирующую террористов Басаева и Радуева книгу

На мариупольской базе батальона украинских националистов «Азов» (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) была обнаружена книга «Философия силы» Романа Коваля, в которой предлагается воспеть в качестве национальных героев Украины международных террористов Шамиля Басаева и Салмана Радуева.

Книга представляет собой сборник статей современного украинского писателя, политика и общественного деятеля Романа Коваля, передает РИА «Новости». Еще до 2014 года он стал лауреатом множества национальных украинских литературных премий, а в 2018 году запрещенным в РФ движением «Правый сектор» ему был вручен орден «Солидарность».

Во включенной в книгу статье «Через память героев – к правлению героев» 1996 года предлагается не только возвеличить и воспеть образ гауптмана батальона СС «Нахтигаль» Романа Шухевича, но и героизировать в массовом сознании украинцев международных террористов Шамиля Басаева и Салмана Радуева.

Книга «Философия силы» напечатана гражданским корпусом «Азов» и, согласно информации на обложке, рекомендована батальоном для изучения в средних и высших учебных заведениях минобороны, МВД, нацгвардии и патрульной полиции Украины.

Украинские боевики из полка «Азов» рассчитывали в начале марта захватить в ДНР город Новоазовск и выйти к границам России. Соответствующий план наступления был обнаружен на одной из баз полка в освобожденном Мариуполе. В экспертной среде уверены: это далеко не единственная карательная операция украинских националистов, сорванная благодаря началу Россией спецоперации по демилитаризации Украины.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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