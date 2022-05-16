Шеф Пентагона рассказал министру обороны Украины о разговоре с Шойгу

Шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал министру обороны Украины Алексею Резникову о состоявшемся на неделе контакте с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу, информирует Пентагон.

«Министр Остин предоставил последнюю информацию о своем разговоре с Шойгу 13 мая», – передает РИА «Новости» распространенное пресс-службой Пентагона сообщение о разговоре Остина и Резникова.

Напомним, министры обороны РФ и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин провели в пятницу телефонный разговор. В Минобороны РФ заявили, что переговоры прошли по инициативе американской стороны. «Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», – отметили в российском военном ведомстве.

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