 

Шеф Пентагона рассказал министру обороны Украины о разговоре с Шойгу

16.05.2022, 7:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал министру обороны Украины Алексею Резникову о состоявшемся на неделе контакте с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу, информирует Пентагон.

«Министр Остин предоставил последнюю информацию о своем разговоре с Шойгу 13 мая», – передает РИА «Новости» распространенное пресс-службой Пентагона сообщение о разговоре Остина и Резникова.

Напомним, министры обороны РФ и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин провели в пятницу телефонный разговор. В Минобороны РФ заявили, что переговоры прошли по инициативе американской стороны. «Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», – отметили в российском военном ведомстве.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08.20 / СБ ООН не смог решить вопрос о возвращении санкций против Ирана

06.01.22 / Названа цена флагманской видеокарты GeForce RTX 3090 Ti

18.07.21 / Президента Бразилии выписали из больницы, он попал туда из-за 10-дневной икоты

20.10.21 / Euronews – новые заразные штаммы в Европе и переполненные больницы — COVID-19 не отступает

17.04.21 / Украина заявила о способности своими силами справиться с «российской агрессией»

09.08.20 / Китайскую деревню закрыли на карантин после смерти жителя от бубонной чумы

02.10.20 / Трамп заявил, что болен COVID-19

24.02.21 / “Рыжеволосая бестия”, “Очень идет”. Полякова похвасталась преображением 15-летней дочери

13.01.22 / Спектроскопический прибор темной энергии создал крупнейшую трехмерную карту космоса

25.09.20 / Жители Минска пожаловались на митингующих

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика