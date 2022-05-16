 

FAZ – договор Дании и Косова о передаче заключённых мигрантов имеет ряд «подводных камней»

16.05.2022, 6:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В минувшем апреле Дания и Косово заключили договор, согласно которому датские власти передадут Приштине часть заключённых в датских тюрьмах мигрантов, пишет Frankfurter Allgemeine. Однако эксперт Албан Мюрики отмечает, что договор обременён техническими сложностями: в частности, неясно, что делать с правом заключённых на посещение родными, а во-вторых, не до конца понятен процесс последующей депортации мигрантов.


AP

Мигранты, пребывающие под стражей в Дании и осуждённые на тюремный срок и последующую депортацию, могут провести остатки своих сроков в тюрьмах Косова, пишет Frankfurter Allgemeine. Как отмечает издание, в конце апреля государства подписали соответствующую договорённость.

По словам бывшего датского министра юстиции Ника Хеккерупа, такой шаг позволит освободить места в датских тюрьмах и разгрузить сотрудников исправительных учреждений. Как пишет издание, договор между Данией и Косовом рассчитан на пять лет: за это время Копенгаген выплатит Приштине €210 млн.

Согласно данным косовских властей, на данный момент в Косове свободно 70 тюремных камер, пишет Frankfurter Allgemeine. По мнению эксперта Албана Мюрики, столь значительное число мест связано с неудачным планированием: в последние несколько лет в Косове построили две дополнительные тюрьмы по 650 камер в каждой, что является избытком для страны с населением всего 2 миллионов человек.

Соглашение между Данией и Косовом не является беспрецедентным, пишет издание. К примеру, ранее Бельгия и Норвегия арендовали тюремные камеры у Нидерландов. Однако не все вопросы договора ясны, отмечает Frankfurter Allgemeine: к примеру, что делать с правом на посещения, учитывая, что путь из Дании в Косово далёк и затратен.

Как отмечает Албан Мюрики, в соглашении также есть ещё одна коллизия: многие высказывания датского правительства намекают на то, что дальнейшей депортацией заключённых будут заниматься соответствующие службы Косова, а не Дании. Однако, по словам Мюрики, «обязанность по депортации мигрантов остаётся за Данией». Таким образом, получается, что после окончания тюремных сроков мигранты снова будут переправлены в Данию. Как отмечает Мюрики, власти Косова сделали на этом особый акцент. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04.21 / Ученые рассказали о зависимости риска заражения COVID-19 от места в самолете

31.08.21 / Длительность сна влияет на риск деменции. Как нормализовать сон в пожилом возрасте?

06.05.21 / Мнение: Наполеон – часть нас!

10.10.21 / В королевской семье свекры на стороне невесток: инсайдеры об отношениях принца Чарльза с Кейт Миддлтон

27.08.21 / Подскажет цвет листьев и размер корнеплода: как понять, что морковь пора убирать с грядок

14.03.21 / Ученые из США выяснили, кому жесткий секс нравится больше всего

19.03.22 / Мнение: Констатация

05.08.20 / Влиятельное издание о фатальных ошибках Лукашенко: Ставка на страх укрепляет оппозицию

07.07.20 / Мнение: Письмо: “Он очень хороший”

19.02.21 / Неизвестные отправляют сообщения знакомым Юлии Навальной с ее телефона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика