FAZ – договор Дании и Косова о передаче заключённых мигрантов имеет ряд «подводных камней»

В минувшем апреле Дания и Косово заключили договор, согласно которому датские власти передадут Приштине часть заключённых в датских тюрьмах мигрантов, пишет Frankfurter Allgemeine. Однако эксперт Албан Мюрики отмечает, что договор обременён техническими сложностями: в частности, неясно, что делать с правом заключённых на посещение родными, а во-вторых, не до конца понятен процесс последующей депортации мигрантов.



AP

Мигранты, пребывающие под стражей в Дании и осуждённые на тюремный срок и последующую депортацию, могут провести остатки своих сроков в тюрьмах Косова, пишет Frankfurter Allgemeine. Как отмечает издание, в конце апреля государства подписали соответствующую договорённость.

По словам бывшего датского министра юстиции Ника Хеккерупа, такой шаг позволит освободить места в датских тюрьмах и разгрузить сотрудников исправительных учреждений. Как пишет издание, договор между Данией и Косовом рассчитан на пять лет: за это время Копенгаген выплатит Приштине €210 млн.

Согласно данным косовских властей, на данный момент в Косове свободно 70 тюремных камер, пишет Frankfurter Allgemeine. По мнению эксперта Албана Мюрики, столь значительное число мест связано с неудачным планированием: в последние несколько лет в Косове построили две дополнительные тюрьмы по 650 камер в каждой, что является избытком для страны с населением всего 2 миллионов человек.

Соглашение между Данией и Косовом не является беспрецедентным, пишет издание. К примеру, ранее Бельгия и Норвегия арендовали тюремные камеры у Нидерландов. Однако не все вопросы договора ясны, отмечает Frankfurter Allgemeine: к примеру, что делать с правом на посещения, учитывая, что путь из Дании в Косово далёк и затратен.

Как отмечает Албан Мюрики, в соглашении также есть ещё одна коллизия: многие высказывания датского правительства намекают на то, что дальнейшей депортацией заключённых будут заниматься соответствующие службы Косова, а не Дании. Однако, по словам Мюрики, «обязанность по депортации мигрантов остаётся за Данией». Таким образом, получается, что после окончания тюремных сроков мигранты снова будут переправлены в Данию. Как отмечает Мюрики, власти Косова сделали на этом особый акцент.